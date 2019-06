Календар на всю голову. 16 червня

Цього дня у 1903 році Генрі Форд заснував "Ford Motor Company", а у 1971 році у Нью-Йорку народився Тупак Шакур

16 червня 1313 року в місті Чертальдо, Італія, народився Джованні Боккаччо - італійський письменник і поет, представник літератури епохи Раннього Відродження, який зробив істотний вплив на розвиток всієї європейської культури. Автор поем на сюжети античної міфології, психологічної повісті "Ф'яметти" ("Fiammetta"; 1343), пасторалей, сонетів. Головний твір "Декамерон" ("Il Decamerone"; 1350-1353) - книга новел, пройнята гуманістичними ідеями, духом вільнодумства, життєрадісним гумором, багатобарвною панорамою звичаїв італійського суспільства.

16 червня 1578 року за рішенням короля Стефана Баторія на Ринковій площі Львова в присутності великої кількості народу і турецьких послів стратили кошового отамана, молдавського господаря Івана Підкову, відрубавши йому голову. Перед стратою в останньому слові гетьман сказав: "Мене привели на смерть, хоча в своєму житті я не вчинив нічого такого, за що заслужив би такого кінця. Я знаю одне: я завжди боровся мужньо як чесний лицар проти ворогів християнства і завжди діяв для добра і користі своєї Батьківщини, і було у мене єдине бажання - бути їй опорою і захистом ... ".

16 червня 1613 року в місті Лафборо, Англія, народився Джон Клівленд - англійський поет. Як переконаний рояліст, в роки громадянської війни він залишався вірним королю Карлу I. У 1655 році літератора схопили революціонери і посадили до в'язниці в Ярмуті, але потім відпустили. Крім їдких сатир, що дали йому за життя велику популярність, він писав любовні вірші.

16 червня 1804 року в місті Лейпциг, Німеччина, помер Йоганн Адам Гіллер - німецький композитор, диригент, музичний письменник, громадський діяч.

16 червня 1812 року в Римі, Італія, помер Франц Пфорр - німецький художник-романтик.

16 червня 1829 року поблизу від річки Гіла (Арізона, США) народився Джеронімо - легендарний військовий ватажок чірікауа-апачів, який протягом 25 років очолював боротьбу проти вторгнення США на землю свого племені. У 1886 році він був змушений здатися американській армії.

16 червня 1850 року в місті Нансі, Франція, народився Еме-Ніколя Моро - французький художник і скульптор, представник класичного академізму.

Особняк Шлейфера

16 червня 1855 року в Києві народився Георгій Шлейфер - архітектор і громадський діяч німецького походження. Його основні роботи в столиці України: Київська біржа на розі вулиць Хрещатик та Інститутської, власний особняк на Банковій, синагога Лазаря Бродського, комерційне училище та ін.

16 червня 1858 року в Лондоні, Велика Британія, помер Джон Сноу - британський лікар, один з піонерів масового впровадження анестезії (ефір, хлороформ) і медичної гігієни. Це він проводив анестезію королеві Вікторії. Цей вчений вважається одним із засновників сучасної епідеміології та відомий своєю роботою з вивчення спалаху холери в лондонському кварталі Сохо в 1854 році.

16 червня 1874 року в Кембриджі, Англія, урочисто відкрилася Кавендіська лабораторія - перша в світі навчально-наукова лабораторія, де студенти могли навчатися і проводити дослідження разом зі співробітниками місцевого університету. Спочатку вона перебувала в самому центрі Кембриджа, але в 1970-х рр. для фізичного факультету Кембриджського університету був побудований новий комплекс будівель на західній околиці міста.

16 червня 1874 року в Копенгагені, Данія, народився Отто Рунг - датський письменник і юрист, автор численних романів і новел.

16 червня 1896 року в Норфолку (шт. Вірджинія, США) помер Маррі Лайнстер - американський письменник-фантаст. Його розповіді почали з'являтися в кінці двадцятих років: спочатку в дешевих журналах типу "Weird Tales", а потім - "Astounding Science Fiction".

16 червня 1897 року в Берліні, Німеччина, народився Георг Віттіг - німецький хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії.

16 червня 1903 року в США зареєстрована торгова марка "Pepsi-Cola". За однією з версій назва "пепсі" Калеб Бредхем отримав, скоротивши слово диспепсія, за іншою - від речовини пепсин, яка міститься в "Pepsi".

16 червня 1903 року почалася перша арктична експедиція Руаля Амундсена - яка закінчилася тільки через три роки. Амундсен став першою людиною, яка досягла 14 грудня 1911 року Південного полюса.

16 червня 1903 року було створено "Ford Motor Company". На розвиток бізнесу від п'яти інвесторів автомобілебудівник Генрі Форд отримав $28 тис. Ідей була сила-силенна. Компанія "Ford", наприклад, першою в світі застосувала класичний автоскладальний конвеєр. У 1930-х рр. Генрі Форд побудував в Німеччині виробництво, яке випустило для потреб Вермахту 12 тис. гусеничної і 48 тис. одиниць колісної техніки. Керівник компанії був нагороджений вищою нагородою Третього рейху.

16 червня 1906 року в Коломиї (нині - Івано-Франківська область) народився Зіновій Книш (псевдонім Богдан Михайлюк) - український громадсько-політичний діяч, письменник, історик, перекладач з есперанто.

16 червня 1913 року Південноафриканський парламент заборонив чорношкірим мати землю.

16 червня 1914 року в селі Уличне (нині - Львівська область) народився Любомир-Зенон Беч - член Пластового куреня імені полку Івана Богуна (Перемишль). Він співпрацював з підпільним Пластом і журналом "Вогні" в роки II Світової війни.

16 червня 1917 року в місті Плайнфілд (шт. Нью-Джерсі, США) народився Ірвінг Пенн - американський фотограф, один з найвпливовіших фотографів XX ст., який прославився в жанрі модної, портретної і натюрмортної фотографії.

16 червня 1932 року в Луцьку, Волинська область, помер Модест Левицький - український письменник, культурний діяч, педагог, лікар і дипломат.

16 червня 1934 року в Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Пізніше був створений Союз письменників України (СПУ).

16 червня 1938 року в Локпорті (Нью-Йорк, США) народилася Джойс Керол Оутс - американська письменниця, прозаїк, поет, драматург, критик. Першу книгу вона видала в 1963 році і відтоді опублікувала понад п'ятдесят романів, велику кількість оповідань, віршів і документальної прози. За роман "Їхні життя" ("Them") літератор отримала Національну книжкову премію, а романи "Чорна вода", "Що я пережила", "Білявка" були номіновані на Пулітцерівську премію. Заслуживши репутацію плодовитого автора, вона стала одним з провідних американських романістів з 1960-х рр.

16 червня 1943 року незважаючи на протести батька нареченої відбулося весілля Чарлі Чапліна і Уни О'Ніл. У 1942 році знаменитий актор і режисер шукав актрису на головну роль у фільмі "Примара і дійсність". Йому запропонували познайомитися з 17-річною Уною О'Ніл, дочкою відомого американського драматурга Юджина О'Ніла. Ця зустріч виявилася для великого коміка доленосною. Після весілля батько припинив з дочкою будь-які стосунки. Хоча Чарлі тоді було вже за п'ятдесят, ні вік нареченого, ні його маленький зріст не бентежили Уну. Вона заявила, що не бажає робити кар'єру актриси і хоче присвятити себе сім'ї. Життя з новою дружиною принесла великому коміку довгоочікуване щастя.

16 червня 1944 року в Сен-Дідьє-де-Формані, Франція, помер Марк Блок - французький історик єврейського походження, засновник сучасної історіографії, автор фундаментальних праць з західноєвропейського феодалізму.

16 червня 1955 року Папа Римський Лев XII відлучив від церкви президента Аргентини Хуана Домінго Перона.

16 червня 1957 року в селі Мацошин, Львівська область, народився Василь Вовкун - український режисер і сценарист, культуролог. Міністр культури і туризму України (2007-2010).

16 червня 1960 року в Нью-Йорку відбулася прем'єра трилера "Психо" ("Psycho") режисера Альфреда Гічкока. Головні ролі виконали Ентоні Перкінс, Вера Майлз і Джон Гевін.

16 червня 1967 року в місті Монтерей (шт. Каліфорнія, США) відкриття знаменитого триденного рок-фестивалю "Monterey Pop Festival" на концертах якого побувало 200 тис. глядачів. У програмі виступили Дженіс Джоплін, Отіс Реддінг, рок-групи "The Who", "The Mamas Аnd The Papas", "Buffalo Springfield", "The Grateful Dead", "The Byrds" і "The Jefferson Airplane". Всі артисти виступали безкоштовно, а кульмінацією фестивалю став виступ молодого віртуоза Джимі Хендрікса, який на завершення спалив свою гітару.

16 червня 1970 року в Сент-Арну-ан-Івеліні, Франція, померла Ельза Тріоле (уроджена Елла Юріївна Каган) - французька новеллістка, романістка, перекладачка. Лауреат Гонкурівської премії.

16 червня 1970 року в Торонто (провінція Онтаріо, Канада) помер Лонні Джонсон - один з найбільш впливових і оригінальних американських блюзменів. У 1925 році гітарист записав першу платівку, право на яку виграв на конкурсі молодих талантів. Протягом наступних двох років музику він випускав в "OkehRecords".

16 червня 1971 року в Гарлемі (Нью-Йорк, США) народився Тупак Шакур - американський репер, кіноактор і громадський діяч. До 2007 року було продано понад 75 млн альбомів по всьому світу (з них 50 - в США), що перетворило цього соліста в одного з найбільш продаваних виконавців у світі. Журнал Rolling Stone поставив його на 86 місце в списку найуспішніших виконавців усіх часів.

16 червня 1972 року в Нью-Йорку відкрився Музей джазу.

16 червня 1973 року вперше і єдиний раз співачка і басистка Сюзі Кватро виявилася №1 в британському хіт-параді виконавши пісню "Can the Can".

16 червня 1975 року Ренді Фарленд в Південній Дакоті знайшов конюшину з чотирнадцятьма пелюстками.

16 червня 1977 року в Олександрії (шт. Віргінія, США) помер Вернер фон Браун - німецький і американський конструктор ракетно-космічної техніки, один з основоположників сучасного ракетобудування, творець перших балістичних ракет, член НСДАП з 1937 року, штурмбанфюрер СС. У США він вважається "батьком" американської космічної програми.

16 червня 1992 року відбулася прем'єра блокбастера "Бетмен повертається" ("Batman Returns") режисера Тіма Бертона. При бюджеті $80 млн бойовик, в якому зіграли Майкл Кітон, Денні Де Віто і Мішель Пфайффер, зібрав в світовому прокаті $270 млн.

16 червня 1993 року поштова служба США випустила в обіг марки присвячені пам'яті Білла Гейлі, Елвіса Преслі, Бадді Голлі, Отіса Реддінга, Річі Валенса, Клайда Макфаттера і Даяни Вашингтон.

16 червня 1994 року в Києві на сцені Національної опери України почався 1-й Міжнародний конкурс артистів балету імені Сержа Лифаря.

16 червня 1994 року в Києві помер Петро Сабадиш - український живописець, пейзажист. Заслужений художник.

16 червня 2008 року в Києві помер Вадим Верещак - український оператор, заслужений діяч мистецтв. Вибрана фільмографія: "Коли співають солов'ї", "Кров людська - не водиця", "Таємниця, відома всім", "Їх знали тільки в обличчя".

16 червня 2008 року в місті Асіаго, Італія, помер Маріо Рігоні Стерн - відомий італійський письменник і журналіст. Автор невеликої, але знаменитої повісті "Сержант у снігах" ("Il sergente nella neve"), написаної ще в 1953 році.

