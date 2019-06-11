У заповіднику "Медобори" вперше помітили вусату синицю

Орнітологи природного заповідника «Медобори» уперше виявили синицю вусату - пташину, у якої хвіст довший за тіло.

Про це повідомляється на сайті заповідника.

"Синиця вусата - невеликий, трохи менший за горобця, птах, у якого хвіст довший за тіло. В Україні осілий, кочовий птах. Вперше зафіксований в околицях природного заповідника «Медобори»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вусатих синиць важко помітити навіть там, де вони досить численні, оскільки все своє життя вони проводять серед розлогих густих заростей очерету, рідше рогозу, залишаючи їх вкрай рідко, та ведуть потайливий спосіб життя.

Цей вид занесений до Бернської конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі, збереження яких потребує співробітництва декількох держав, а також сприяння такому співробітництв.

Для збереження цього виду необхідно суворо заборонити весняне спалювання очеретів, забруднення водно-болотних угідь.