Юрій Содоль, командувач морської піхоти ВМС ЗСУ, генерал-лейтенант

Після захоплення Криму Росією у березні 2014 року передислоковані до Миколаєва підрозділи морської піхоти фактично з нуля почали відбудовувати свої спроможності. Напередодні професійного свята, яке відзначається щороку 23 травня, Укрінформ дізнався у командувача морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, чим живуть морпіхи сьогодні, які завдання в умовах зростання військової агресії Росії стоять перед ними, чим озброєна морська піхота та скільки морських піхотинців віддали свої життя, захищаючи Україну.
- Морська піхота України зразка 2014 року та 2021 року: що змінилося? Наскільки було складно відновити бойові можливості? Чим сьогодні є морська піхота України?
- Якщо говорити про 2014 рік, то він був важкий для всієї держави в цілому. Україна виявилася неготовою до російської агресії, а тому від кожного з нас вимагалося зробити неможливе, щоб встояти, не дати ворогові просунутися у його планах. Після захоплення Криму Росією у березні 2014 року ті, хто залишився вірним присязі українському народу, а саме бійці 36-ї окремої бригади берегової оборони 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти були передислоковані до Миколаєва.
Якщо бути відвертим, то на новому місці морські піхотинці почали все з початку. З невеликого кістяка офіцерів, сержантів та матросів розпочалося формування вже нової морської піхоти. Приходили нові люди, і за короткий проміжок часу був сформований перший підрозділ – ротно-тактична група, яка влітку 2014 року відправилася на Схід. Тоді всі вже розуміли – окупантам Криму буде замало.
Хочу нагадати нашим читачам, що морська піхота — це високомобільний рід військ, призначений для ведення бойових дій як морський (повітряно-морський) десант, а також для оборони важливих берегових об’єктів та десантонебезпечних ділянок морського узбережжя як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами (родами) Збройних Сил. Але морська піхота – більше, ніж просто рід військ. Серед інших ми вирізняємося тим, що морський піхотинець – це універсальний воїн. Озброєний, вмотивований, навчений та готовий до дії.
І сьогодні кожному, хто приєднується до наших лав, ми намагаємося прищепити цінності, що формують наші особливі стиль і погляди. Морська піхота України – справжня школа життя, адже ми формуємо воїна, захисника та побратима – справжнього патріота, здатного брати на себе відповідальність не тільки за власне життя, а й за долю своєї країни.
СЬОГОДНІ УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА ПІХОТА - ЦЕ ПОНАД 7 ТИСЯЧ ПІДГОТОВЛЕНИХ, ВМОТИВОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
- Яка наразі структура нашої морської піхоти і чим вона обумовлена?
- Відповідно до плану реформування ВМС України та з метою оптимізації управління окремими напрямами у 2018 році було створено Командування морської піхоти. Наразі нам підпорядковано дві бригади морської піхоти, артилерійську бригаду та реактивний артилерійський полк, полігон, окремий батальйон морської піхоти та окремий розвідувальний батальйон. Процес розбудови триває й надалі, ми постійно розвиваємось та продовжуємо нарощувати сили морської піхоти.
Сьогодні українська морська піхота - це понад 7 тисяч підготовлених, вмотивованих та готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців.
До речі, понад 10% особового складу – жінки. Вони проходять службу на різних посадах, і це не тільки зв’язківці, медики або кухарі, а також й командири відділень бойових підрозділів
- Які основні завдання поставлені сьогодні перед морською піхотою, особливо в умовах загострення агресивних дій Росії, зокрема у морі.
- Морська піхота має специфічні завдання, насамперед пов'язані з проведенням тактичного морського або повітряного десанту. Однак, в залежності від обстановки та кінцевої мети, яка склалась на час виконання завдань, засоби доставляння морських піхотинців можуть бути різні.
У зв'язку зі стримуванням збройної агресії з боку РФ на плечі морських піхотинців лягає виконання завдань в зоні Операції об’єднаних сил на різних напрямках. Протягом минулого та поточного року понад 90% морських піхотинців та підпорядкованих військових частин, у тому числі й Командування морської піхоти, брали участь в ООС.
Також до переліку наших завдань входить сприяння угрупованням військ, які діють у приморських районах, перешкоджання організованого відходу противника, підходу його резервів. Ведення рейдових дій в тилу угруповань противника, створення в тилу противника постійного джерела напруги. Крім того, окремо слід відзначити й ведення стабілізаційних операцій у визначених операційних районах, забезпечення охорони судноплавства (на борту суден) у Чорному та Азовському морях, участь у веденні оглядових дій (з борту корабля) як груп силової підтримки, участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а ще участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. І, звичайно, для кожного окремо взятого підрозділу морської піхоти є свої специфічні задачі.
ДО 2025 РОКУ ПЛАНУЄТЬСЯ ОЗБРОЇТИ МОРСЬКУ ПІХОТУ ЄДИНИМИ ЗРАЗКАМИ ТЕХНІКИ ТА ОЗБРОЄННЯ
- Чим сьогодні озброєна морська піхота (техніка, тяжке озброєння, стрілецьке озброєння, засоби доставки десанту)?
- Знаєте, морська піхота у своєму арсеналі має достатню кількість зброї та техніки для успішного виконання поставлених завдань. Так, у нашому парку є модернізована техніка ще радянського зразка, але разом з тим є вже й сучасні зразки вітчизняного та іноземного виробництва.
Відповідно до затвердженого перспективного складу підрозділів морської піхоти, до 2025 року ми хочемо озброїти наші військові частини єдиними зразками техніки та озброєння. Це дасть змогу уніфіковувати обслуговування та підготовку експлуатації відповідної техніки для морської піхоти.
Наприклад, у березні цього року відбулися практичні випробування БТР-4Е. Сьогодні цей бронетранспортер, а також модернізований БТР-80 розглядаються як варіанти такого базового зразка. Якщо говорити про, так би мовити, новинки, то відповідно до цього ж перспективного плану ми хочемо озброїти наших артилеристів такими зразками, як БМ-21 «Верба М1» та СГ «Богдана». Також цього року один з окремих батальйонів морської піхоти отримав ББМ «Козак-2», які надалі будуть замінені на ББМ «Козак-2М1». Крім того, у наших планах забезпечити морських піхотинців сучасними розвідувальними та ударними безпілотними літальними комплексами, у тому числі й безпілотним авіаційним комплексом Bayraktar ТВ2, засобами РЕБ тощо.
Вже протягом 2018-2019 років отримано багато новітніх зразків озброєння як закордонного виробництва (комплекси контрбатарейної боротьби), так і вітчизняного (ПТРК «Стугна-П», ЛПТРК «Корсар», БПАК), що відповідають стандартам, вимогам і принципам роботи, які домінують серед наших країн-партнерів, членів НАТО.
Для нашого командування питання переозброєння є одним з найпріоритетніших, що в майбутньому дозволить адаптувати наші зразки озброєння та військової техніки, виходячи з реальних потреб.
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ МОРПІХІВ ПІДКОРИГОВАНА З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ США
- Як і де сьогодні морська піхота навчає своїх воїнів ?
- У нас підготовка кадрів ведеться за трьома напрямками. По-перше – це офіцерські кадри. Так, починаючи з 2016 року, підготовка офіцерського складу відбувається на базі Військової академії (м. Одеса) за спеціальністю "Управління діями морської піхоти". Тут немає якихось надзвичайних особливих вимог до кандидатів, відбір проходить на загальних підставах. Втім, перевага надається військовослужбовцям військової служби за контрактом, які вже визначились зі своєю подальшою військовою кар’єрою та мають бойовий досвід.
У процесі навчання майбутні офіцери проходять стажування у підрозділах морської піхоти. Ми організовуємо для них польові виходи і робимо акцент саме на практичній складовій. Тому командири частин та підрозділів беруть активну участь у підготовці майбутніх офіцерів, починаючи від першого курсу й аж до прийняття державних іспитів.
По-друге, це навчання у Школі морського піхотинця, яка здійснює підготовку військовослужбовців контрактної служби. Зокрема, перед тим, як остаточно приєднатися до родини морпіхів, кожен військовослужбовець має пройти курс поглибленої підготовки у Школі морського піхотинця. Тут винятків немає. Наразі Школа є частиною Навчального центру ВМС ЗС України.
У наших планах також розвиток навчально-матеріальної бази на полігоні морської піхоти (Олешківські піски). Там триває розбудова відповідної інфраструктури. Введені в експлуатацію клас динамічних тренажерів, тактичний клас, клас тактичної медицини, класи тренажерів екіпажів танків Т-80, навчально-методичний клас, клас інженерної підготовки, клас тренажерів БМП та класи протиповітряної оборони.
Наша програма підготовки відкоригована з урахуванням саме досвіду морської піхоти США. Наша мета - щоб морський піхотинець мав повний спектр практичних навичок у володінні зброєю, яка є у нас. Ми маємо готувати морських піхотинців до тих викликів, з якими вони зустрінуться надалі. Десантні операції, наступальні та оборонні дії у різній місцевості та за різних погодних умов і, звичайно, відбиття російської агресії на Сході України.
До нас приходять зовсім різні люди, вони можуть сповідувати різні релігії, представляти різні соціальні групи, у кожного за плечима своя історія, проте всіх їх об'єднує спільна мрія – стати морським піхотинцем.
Третій і, мабуть, найважливіший напрямок – це та підготовка, яка відбувається безпосередньо у військових частинах, під час якої морські піхотинці комплексно вчаться діяти у складі своїх підрозділів. Починаючи від відділення і закінчуючи бригадою. Так, протягом минулого року підготовка підрозділів здійснювалась в пунктах постійної дислокації та на полігонах до рівня роти, ротні тактичні навчання планувались та проводились на базі полігонів, які розташовані в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, також майже всі батальйонні тактичні навчання проводились на Олешківських пісках, крім одного, який був проведений на полігоні Урзуф. Тематика цих навчань була присвячена підготовці до виконання завдань в складі сил та засобів Операції об’єднаних сил, управлінню підпорядкованими військовими частинами під час ведення бойових дій у наступі, сприянню виконанню завдань сухопутними угрупованнями, які діють на приморському напрямку. Крім того, зусилля були зосереджені на підготовці до участі в обороні морського узбережжя, відбиття висадки морських та повітряних десантів противника, а також до дій у складі десантів та проведенні рейдових дій.
МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА МОРПІХІВ У 2021 РОЦІ: ZODIAK, СНАЙПЕРСЬКІ СИСТЕМИ, ТЕПЛОВІЗІЙНІ ПРИЦІЛИ, АНТИБАТАРЕЙНІ РАДАРИ
- У ЗМІ неодноразово згадувалось про надання міжнародної підтримки морським піхотинцям. Що планується отримати цього року?
- Користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності нашим американським друзям, особливо - Корпусу морської піхоти США, за ту допомогу та підтримку, яку вони надають. Ці технічні засоби неодноразово доводили свою ефективність та активно застосовуються в районі ведення бойових дій.
У 2020 році українська морська піхота отримала малогабаритні засоби протидії БпЛА, сотні одиниць радіостанцій КХ/УКХ діапазону, підсилювачі потужності, пульти дистанційного керування, апаратури внутрішнього зв’язку та комутації виробництва HARRIS, малогабаритні установки для постановок перешкод та комплекти медичної допомоги для бойових медиків.
Робота у цьому напрямі продовжується. Так, у рамках військово-технічної допомоги у 2021 році урядом США вже передані малі десантні засоби типу ZODIAK. Крім того, плануємо отримати снайперські системи Барет MRAD, прилади нічного бачення, тепловізійні приціли, а також антибатарейні радари.
Однак, допомога від наших закордонних союзників не обмежується лише технічною складовою. Торік попри обмеження, спричинені епідемією коронавірусної інфекції COVID-19, було проведено підготовку особового складу окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського в рамках операції UNIFIER, низку конференцій та зустрічей, присвячених розвитку української морської піхоти й участі наших військовослужбовців у міжнародних навчаннях, а саме українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-21", навчаннях "Еджайл Спіріт-21". Крім того, десантно-штурмова рота окремого батальйону морської піхоти залучалась до бойового чергування у складі багатонаціональної тактичної групи "Хелброк".
- Що має знати, вміти та показати морський піхотинець, аби отримати право носити берет кольору морської хвилі ?
- Спочатку військовослужбовці проходять курс первинної військової підготовки, а потім вже курс посиленої підготовки, все це відбувається у Школі морського піхотинця. Також вони мають прослужити в підрозділах морської піхоти України не менш як 6 місяців. Далі кандидат звертається до безпосереднього командира з письмовим клопотанням щодо розгляду його кандидатури на складання Клятви морського піхотинця. Розгляд кандидатів здійснюється на загальних зборах підрозділу, і кожен кандидат обов’язково повинен мати позитивну характеристику.
Перед подоланням психологічної смуги ці військовослужбовці повинні пройти ще й медичний огляд, здати теоретичні та практичні іспити, а саме: вогневу підготовку, тактичну або тактико-спеціальну підготовку, знання щодо Кодексу морського піхотинця "Вести! Боротися! Перемагати!" та, звичайно, заліки з фізичної підготовки. Нині моїм наказом затверджено, що всі підрозділи та частини морської піхоти проходять психологічну смугу за єдиним стандартом на загальновійськовому полігоні "Олешківські піски". Після проходження смуги той особовий склад, який пройшов, вже допускається до Клятви. Відбувається це двічі на рік, напередодні Дня морської піхоти України та Дня захисника України.
ЗА РОКИ ВІЙНИ ПІДРОЗДІЛИ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ВТРАТИЛИ 71 ПОБРАТИМА
-Скільки морських піхотинців віддали свої життя, захищаючи Україну? Як вшановують полеглих воїнів-морпіхів?
-Загалом за роки війни підрозділи морської піхоти у боях з російськими окупантами втратили 71 побратима. У період же 2020-2021 років віддали свої життя 15 морських піхотинців. Вічна слава нашим Героям…
Для вшанування пам’яті наших побратимів у кожній військовій частині побудовані меморіальні комплекси, дошки пам'яті та стенди. Також відкриваються пам’ятні дошки у школах, де колись навчались полеглі морські піхотинці, їхніми іменами сьогодні називають вулиці у містах, де вони проживали, проводяться різні спортивні змагання на честь героїв. Звичайно, це не може компенсувати втрату для рідних та друзів, але, думаю, що пам'ять і шана – це дуже важливо для них.
До речі, хочу запевнити, що кожна наша бойова втрата не залишилась безкарною для ворога. Окупанти заплатили набагато більшу ціну за кожну краплю крові наших воїнів. Для того, аби достойно вшанувати всіх полеглих морських піхотинців, потрібно продовжувати боротьбу. Ми чітко розуміємо, хто наш ворог, і ця загроза не зникне ще багато років. З цими думками ми живемо, служимо та воюємо, і для морських піхотинців не буде спокою, поки російські окупанти не покинуть нашу землю, не важливо як, на своїх двох чи у дерев'яних ящиках. Коли не буде зовнішньої агресії, коли ми остаточно залишимо пострадянську орбіту, тоді Україна процвітатиме, а український народ відчує себе у безпеці. Саме для цього ми тут, і саме у цьому наша мета!
Ірина Кожухар, Київ
Фото Віктора Залевського та надані Юрієм Содолем