Юрій Содоль, командувач морської піхоти ВМС ЗСУ, генерал-лейтенант

Після захоплення Криму Росією у березні 2014 року передислоковані до Миколаєва підрозділи морської піхоти фактично з нуля почали відбудовувати свої спроможності. Напередодні професійного свята, яке відзначається щороку 23 травня, Укрінформ дізнався у командувача морської піхоти ВМС ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, чим живуть морпіхи сьогодні, які завдання в умовах зростання військової агресії Росії стоять перед ними, чим озброєна морська піхота та скільки морських піхотинців віддали свої життя, захищаючи Україну.

- Морська піхота України зразка 2014 року та 2021 року: що змінилося? Наскільки було складно відновити бойові можливості? Чим сьогодні є морська піхота України?

- Якщо говорити про 2014 рік, то він був важкий для всієї держави в цілому. Україна виявилася неготовою до російської агресії, а тому від кожного з нас вимагалося зробити неможливе, щоб встояти, не дати ворогові просунутися у його планах. Після захоплення Криму Росією у березні 2014 року ті, хто залишився вірним присязі українському народу, а саме бійці 36-ї окремої бригади берегової оборони 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти були передислоковані до Миколаєва.

Якщо бути відвертим, то на новому місці морські піхотинці почали все з початку. З невеликого кістяка офіцерів, сержантів та матросів розпочалося формування вже нової морської піхоти. Приходили нові люди, і за короткий проміжок часу був сформований перший підрозділ – ротно-тактична група, яка влітку 2014 року відправилася на Схід. Тоді всі вже розуміли – окупантам Криму буде замало.

Хочу нагадати нашим читачам, що морська піхота — це високомобільний рід військ, призначений для ведення бойових дій як морський (повітряно-морський) десант, а також для оборони важливих берегових об’єктів та десантонебезпечних ділянок морського узбережжя як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами (родами) Збройних Сил. Але морська піхота – більше, ніж просто рід військ. Серед інших ми вирізняємося тим, що морський піхотинець – це універсальний воїн. Озброєний, вмотивований, навчений та готовий до дії.

І сьогодні кожному, хто приєднується до наших лав, ми намагаємося прищепити цінності, що формують наші особливі стиль і погляди. Морська піхота України – справжня школа життя, адже ми формуємо воїна, захисника та побратима – справжнього патріота, здатного брати на себе відповідальність не тільки за власне життя, а й за долю своєї країни.

СЬОГОДНІ УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА ПІХОТА - ЦЕ ПОНАД 7 ТИСЯЧ ПІДГОТОВЛЕНИХ, ВМОТИВОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

- Яка наразі структура нашої морської піхоти і чим вона обумовлена?

- Відповідно до плану реформування ВМС України та з метою оптимізації управління окремими напрямами у 2018 році було створено Командування морської піхоти. Наразі нам підпорядковано дві бригади морської піхоти, артилерійську бригаду та реактивний артилерійський полк, полігон, окремий батальйон морської піхоти та окремий розвідувальний батальйон. Процес розбудови триває й надалі, ми постійно розвиваємось та продовжуємо нарощувати сили морської піхоти.

Сьогодні українська морська піхота - це понад 7 тисяч підготовлених, вмотивованих та готових виконати найскладніші завдання військовослужбовців.

До речі, понад 10% особового складу – жінки. Вони проходять службу на різних посадах, і це не тільки зв’язківці, медики або кухарі, а також й командири відділень бойових підрозділів

- Які основні завдання поставлені сьогодні перед морською піхотою, особливо в умовах загострення агресивних дій Росії, зокрема у морі.

- Морська піхота має специфічні завдання, насамперед пов'язані з проведенням тактичного морського або повітряного десанту. Однак, в залежності від обстановки та кінцевої мети, яка склалась на час виконання завдань, засоби доставляння морських піхотинців можуть бути різні.

У зв'язку зі стримуванням збройної агресії з боку РФ на плечі морських піхотинців лягає виконання завдань в зоні Операції об’єднаних сил на різних напрямках. Протягом минулого та поточного року понад 90% морських піхотинців та підпорядкованих військових частин, у тому числі й Командування морської піхоти, брали участь в ООС.

Також до переліку наших завдань входить сприяння угрупованням військ, які діють у приморських районах, перешкоджання організованого відходу противника, підходу його резервів. Ведення рейдових дій в тилу угруповань противника, створення в тилу противника постійного джерела напруги. Крім того, окремо слід відзначити й ведення стабілізаційних операцій у визначених операційних районах, забезпечення охорони судноплавства (на борту суден) у Чорному та Азовському морях, участь у веденні оглядових дій (з борту корабля) як груп силової підтримки, участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а ще участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки. І, звичайно, для кожного окремо взятого підрозділу морської піхоти є свої специфічні задачі.