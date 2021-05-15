Резервісти ініціюють флешмоб з нагоди свого свята

З нагоди Дня резервіста, який відзначатиметься в Україні 18 травня, резервісти проведуть флешмоб, прийшовши на свої робочі місця у військовій формі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.

“18 травня 2021 року в Україні відзначатиметься День резервіста України. Спираючись на позитивний досвід традицій військового резерву інших держав, зокрема країн-членів НАТО, Рада резервістів Збройних сил України ініціювала відзначення "Дня резервіста України" у 2021 році, в умовах карантинних обмежень, у формі проведення масового флешмобу "Я резервіст", - ідеться в повідомленні.

За задумом, резервісти протягом цього дня носитимуть військову форму, зокрема на своїх робочих місцях (якщо таке не забороняється умовами праці).

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Як зазначається, організатори сподіваються, що захід консолідує суспільство та стане наочною демонстрацією готовності громадян України у будь-який час встати на захист Батьківщини.

Нагадаємо, День резервіста відзначається в України 18 травня.