Резервісти ініціюють флешмоб з нагоди свого свята
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ.
“18 травня 2021 року в Україні відзначатиметься День резервіста України. Спираючись на позитивний досвід традицій військового резерву інших держав, зокрема країн-членів НАТО, Рада резервістів Збройних сил України ініціювала відзначення "Дня резервіста України" у 2021 році, в умовах карантинних обмежень, у формі проведення масового флешмобу "Я резервіст", - ідеться в повідомленні.
За задумом, резервісти протягом цього дня носитимуть військову форму, зокрема на своїх робочих місцях (якщо таке не забороняється умовами праці).
Як зазначається, організатори сподіваються, що захід консолідує суспільство та стане наочною демонстрацією готовності громадян України у будь-який час встати на захист Батьківщини.
Нагадаємо, День резервіста відзначається в України 18 травня.