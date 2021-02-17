Наслідки «перемир’я»: 11 загиблих від початку 2021-го, 5 з яких – від підривів

Диверсійні групи окупанта проникають крізь українську лінію оборони і мінують позиції ЗСУ

14 лютого з фронту прилетіла чергова трагічна звістка: на Донбасі в районі Новолуганського внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє наших десантників із 81-ї бригади ДШВ (капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко).

Старший солдат Дмитро Мироненко, капітан Олександр Войтенко і солдат В'ячеслав Олексієнко

Президент Зеленський заявив, що ДБР розглядає три ймовірні причини, а саме: порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт зі сторони незаконних збройних формувань; недбале ставлення військових до служби.

«За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб», – додав глава держави.

Але виникає ряд болючих питань. З початку року українська армія несе втрати – вже 11 загиблих. Шість – від куль ворожих снайперів, п’ять – від підривів на «невстановлених вибухових пристроях». Щодо підривів, то раніше такого не було. За неповні два місяці 2021-го – повторюємо – п’ять смертей з такою причиною. Чому їх стало більше? Складається враження, що російські окупанти, скориставшись так званим «перемир’ям», встигли не просто в обхід домовленостей укріпити свою передню та другу лінію оборони, а ще й встановити невизначену кількість нових мін в районі позиції ЗСУ. І от тепер наші хлопці підриваються на них.

Питаємо у військових експертів, що вони думають з цього приводу.

«ДИСТАНЦІЙНІ МІНИ»: РОСІЙСЬКІ ГІБРИДНІ СИЛИ ВИНАЙШЛИ НОВИЙ СПОСІБ УРАЖЕННЯ ПІХОТИНЦІВ

Олег Жданов

«Після оголошення 27 липня минулого року «всеосяжного перемир’я», нашим збройним силам, окрім ведення вогню в бік противника, не дозволено вести розвідку, – каже військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

І результати не забарилися. Ворог цим скористався і став активно підходити впритул до наших позицій, обходити їх, а подекуди і просочуватися крізь українську лінію оборони. «Роблять це диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) російських окупаційних військ не просто так – крім розвідки, вони здійснюють і мінування», – додав він.

«Навіть попри «перемир’я» супротивник має можливість працювати диверсійними групами. Бойовики освоїли скидання протипіхотних мін за допомогою безпілотників. Раніше ж – часто робили це за допомогою протитанкових гранатометів», – продовжує попередню думку військовий експерт Михайло Жирохов.

Михайло Жирохов

Йдеться зокрема, про протипіхотну міну ПОМ-2 (цей тип боєприпасів заборонений Оттавською конвенцією від 1999 року, – Ред). Саме на цій міні, за словами експерта, трапляються підриви в прифронтовій зоні, себто за лінією зіткнення. «Російські окупаційні війська «експериментують». Зважаючи на те, що за умовами перемир’я залучати важку артилерію заборонено – ворог використовує дрони (однією з умов липневого перемир’я була заборона на використання безпілотників, а отже – цей пункт також постійно порушується ворогом, – Ред), на які кріпить ручні гранати, або ПОМки, ВОГи, або різноманітні саморобні вибухові пристрої, зібрані на коліні», – каже Жирохов.

Інструктор із саперної справи фонду «Повернись живим» Євген Антипенко, який навчає бійців ООС по всій лінії фронту, каже, такі міни дійсно можна закидати дистанційно.

«ПОМ-2 закидають за допомогою ручного протитанкового гранатомету (РПГ), встановлюючи міну замість запалу. Відбувається постріл з РПГ, але вибуху нема – ПОМка вилетіла і за 50-60 секунд сама встановиться. Ми не маємо сумнівів про походження мін, адже відомо, що ПОМ-2 є на озброєнні регулярної армії РФ», – розповідає сапер.

Окрім цього, за словами Антипенка, ПОМ-2 російські гібридні сили також можуть скидати з коптера. Така міна важить приблизно 1,5 кг, тож, щоб підняти її та перемістити, безпілотник повинен мати спеціальні обвіси.

«ПОМ-2 вражає в радіусі 16 метрів. Підрив відбувається, коли людина зачіпає один з датчиків цілі, що представляє собою тонку капронову нитку, яку майже неможливо помітити. Окрім цього, ураження може відбутися у момент самоліквідації ПОМ-2. Ця міна, якщо датчик цілі не зачепити, спрацьовує за 4-100 годин, в залежності від того, який час встановили», – коментує сапер.

Але, як наголошує Михайло Жирохов, крім дистанційного закидання ПОМ-2 ворожими ДРГ, існує ще один фактор, на який також слід звернути увагу: «Підриви завжди є, були і будуть при ротації. Тобто, коли заходить нова бригада на фронт, вона дуже часто не має карт мінних полів».

За його словами, трагічна загибель трьох наших бійців в районі Новолуганського це, ймовірно, один із таких випадків. «Сподіваюся, що найближчим часом ми все ж дізнаємося причину підриву наших захисників», – каже Жирохов.

ВІЙСЬКА РФ ЗНАЧНО НАРОСТИЛИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ. НАВЕСНІ ЙМОВІРНІ АКТИВНІ БОЙОВІ ДІЇ

«Хитке перемір'я, свідками якого ми є протягом останніх місяців, це можливість мінімізувати втрати серед українських військових. Як би цинічно це не звучало, але під час активних бойових дій із застосуванням важкої артилерії втрати серед українських захисників були б на порядок більшими. Але перемир’я не значить сталий мир», – коментує військовий експерт, екс-спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

А тому, каже він, продовжується позиційна війна, супротивники проводять інженерні заходи із посилення власних позицій, діють диверсійні групи, працюють снайпери.

Владислав Селезньов

«Війна – це робота, в якій час від часу гинуть воїни. Лінія нашої оборони не є абсолютно сталою. Тобто це не суцільний окоп, який простягнувся на кількасот кілометрів, й за допомогою якого ми тримаємо оборону. Ні. На визначених, пануючих ділянках вздовж лінії розмежування знаходяться опорні пункти наших військ. Між ними, фактично, сіра зона, в якій діють ворожі ДРГ та снайпери. Переміщення між опорними пунктами завжди ризик. Сподіваюсь дізнатись від наших військових керівників протягом десяти найближчих днів причину підриву наших захисників. А, разом з тим, ми всі маємо пам'ятати, що війна з підступним й потужним ворогом триває. В цій війні й далі будуть втрати, ми будемо втрачати найдорожче – життя наших воїнів», – наголошує військовий експерт.

Питаємо у пана Селезньова, як зупинити цю кричущу несправність? На його переконання, на сьогодні є лише два шляхи. Один – неприйнятний – капітуляція перед Кремлем. Інший – посилення оборонних спроможностей України, в тому числі – за рахунок зміцнення української армії, розвитку вітчизняного ОПК та формування потужної військово-дипломатичної коаліції проти країни агресора. «Інших варіантів немає», – наголошує він.

Нарешті, військовий експерт прогнозує, що позиційна війна буде продовжуватися й далі. За його словами, складні погодні умови навряд чи сприятимуть активним бойовим діям. «Але навесні, з урахуванням того, що за останній час російські війська, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, значно наростили свої можливості, ймовірні активні бойові дії. Їх перебіг та динаміка напряму залежить від реакцій українського війська. Якщо відповідь українського воїна стане смертельно болючою для ворога, то й рівень зазіхань окупанта стане значно скромніше», – підсумував Владислав Селезньов.

Мирослав Ліскович. Київ