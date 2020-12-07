На Донбасі зберігається «тиша»

На Донбасі зберігається «тиша»

Укрінформ
Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

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Штаб інформує, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою.

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