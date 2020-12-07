На Донбасі зберігається «тиша»
Укрінформ
Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.
Штаб інформує, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою.