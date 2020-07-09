Олена Сорокіна, колишня бранка “ЛНР”

Олену Сорокіну звільнили з полону в Луганську 29 грудня 2019 року. Багато хто тоді запам’ятав її сорочку із саморобним написом “Моя держава Україна” і тризубом: її Олена потай зробила у полоні й зуміла вдягти перед обміном. Дехто пам’ятає, як правозахисники боролися за її внесення у списки заручників. Тоді у соцмережах і на різних заходах про неї говорили як про власницю зоомагазину, затриману за розклеювання в окупованому Первомайську вітальних листівок до Дня Незалежності України. І от зараз Сорокіна – знову власниця зоомагазину "ХвостУшки", але вже у новому київському кварталі "Місто квітів". Розпочати бізнес із нуля нелегко, та вона не збирається здаватися. Є вже перші постійні покупці, магазин зареєстрований на картах Google. Кореспондентові Укрінформу Олена розповіла і про своє нове життя у столиці, й про полон. Хоч пройшло вже пів року після звільнення, ця тема не відпускає її, і часом сльози заважають бесіді. ДИВУЄ, ЩО В КИЄВІ ГОВОРЯТЬ РОСІЙСЬКОЮ І НЕ ЗГАДУЮТЬ ПРО ВІЙНУ - Чому ви саме зоомагазин відкрили? - У дитинстві мені не дозволяли тварин тримати, хоч я завжди хотіла. А як уже стала дорослою, завела собаку. Котів не любила. З магазином же вийшло так, що одного разу працювала у Москві, а вдома захворів собака. Я пішла на Пташиний ринок по ліки – і побачила, як гуртові ціни відрізняються від наших. Грошей я там підзаробила, тож вирішила розпочати такий бізнес. Доставок тоді ніяких не було, ми з подругою самі в Москву їздили, все купляли. Це зараз тут, у Києві, виробники і постачальники самі все привезуть, семінари різні для підприємців проводять... А нас життя вчило. І мене в Первомайську полюбили, особливо бабці. Бо вони приходять — а кицька ж для них, як дитина, вони про неї мені все розкажуть, я їх вислухаю, щось пораджу... Тоді й я кішками зайнялася, навіть на виставки з ними їздила. Це був не бізнес, а хобі, з того часу в мене кішки й живуть.

- З Первомайська котів вже вдалося перевезти сюди? - Одну кицьку мої тамтешні друзі забрали, то так до неї звикли, що вже сказали, не віддадуть. А другу, яку подруга глядить, заберу обов’язково, коли своє житло матиму. Та й карантин зараз, нічого не вивезеш... Гадала, що в Києві потраплю в українськомовне середовище. Але вийшло не так - Чи відрізняється ваш бізнес тут і на Луганщині? - У Первомайську не такі були товари. Місто маленьке, запити в людей інші, на більш дешеві “лінійки”. Тут беруть дорожче, я бачу, що в людей можливостей більше. - Ваші покупці частіше говорять українською чи російською? - Частіше російською. Я, коли в окупації сиділа, вирішила на Facebook тільки українською писати. Це мені нескладно, я завжди у школі українську любила, і вчителька у нас гарна була. Тут люди зовсім не відчувають, що відбувається на Сході. Не хочуть про це навіть чути А от поговорити було ні з ким, тому з розмовною мовою важче. Гадала, що в Києві потраплю в українськомовне середовище. Але вийшло не так. - Щось іще у Києві виявилося не таким, як ви очікували? - Тут люди зовсім не відчувають, що відбувається на Сході. Не хочуть про це навіть чути, мовляв, це викликає погані емоції. Навіть коли після Феофанії ми були на реабілітації в санаторії “Лісова поляна” й один хлопчина на сеансі групової психотерапії почав розповідати про свій досвід в АТО — що в нього були контузії й тепер проблеми зі слухом, – одна жіночка, щоправда, не з полонених, його зупинила: “Не треба цього негативу, ми тут хочемо відпочити”.

- А в Первомайську війна відчувається? - Як же вона може не відчуватися? Там обстріли тривають, щодня стріляють. Люди, звісно, звикли, – і весілля гуляють, і в городах копаються... Але пізніше це “вилазить” якимись психологічними проблемами. Або, може, це тільки у мене так. Після полону й взагалі... У мене ж як було: порпаєшся на городі, чуєш — стріляють. Треба б тікати, ховатися, а я піду, гляну, зателефоную в українську розвідку... Бо вирішила для себе: якщо вже не виїхала, буде мій “фронт” тут. Спочатку дзвонила знайомому військовому, потім він мені дав інші номери. - То ви, виявляється, і військовим допомагали? Я читала лише про те, що розвішували вітальні листівки на День Незалежності України. - Коли я виїхала, мені сказали: про це краще не розповідай, листівки та й листівки... Але тепер — чого мені вже боятися? - Багато було людей, які не боялися висловлювати свою позицію? - Мало. Навіть друзі воліли не світитися. А я завжди все, що думаю, вголос казала. От, наприклад, у магазин хтось приходив і починав скаржитися, що їхній пригород сьогодні українські війська обстріляли. А я ж усе знаю, я і вночі виходила подивитися, звідки стріляють. І кажу: ну що ж ви таке розповідаєте? Вже скільки війна йде — ви що, не розумієте, звідки нас обстрілюють? І як на життя жалілися, я відповідала: що ви хотіли, те й отримали! Але мене чогось не чіпали. А вже коли, чіпляючи листівки, потрапила під відеокамери, то вони два місяці за мною ще поспостерігали, а як стала розпродавати товар, збагнули, що я збираюся виїхати. І взяли.

ВІРИЛА, ЩО УКРАЇНА ЗВІЛЬНИТЬ, І СПІВАЛА У КАМЕРІ ГІМН - Що найскладніше було в полоні? - Я вірила, знала, що мене Україна звільнить. Якби цієї віри не було, не знаю, як би все перенесла. Два місяці зі мною «опера» працювали — один із ФСБ, один місцевий. Сильно з мене не знущалися, бо «вибивати» нічого було, вся інформація в них була: з телефонів, з ноутбука, фотографії, дані з Google-карт... Питали тільки: що було в цьому місці, яке у тебе відмічене? І перевіряли, чи туди в той час нічого не «прилітало». Якби «прилетіло», вийшло б, що я винна у чиїйсь смерті. Але нічого такого довести не змогли. Я на допитах якось згрупувалася, настроїлася і теж їм казала, що думала. От, наприклад, коли я зібралася виїжджати, то думала перебратися в Попасну. Друзі у мене в Харкові й у Києві, але я боялася великих міст, конкуренції, бо ж капіталу в мене не було. А в Попасній, я знала, половина сєпарні, і довелося б психологічно важко, але я була готова до цього. І от коли мене затримали, «опера» мені кажуть: що, в Попасну збиралася? Нічого, ми й там скоро будемо. А я їм: зуби обламаєте! Попасна так укріпилася, що вам там ніколи в житті не бути! Наприкінці допитів мені цей ФСБ-шник навіть сказав: “Олено В’ячеславівно, я вас поважаю. Ви поводилися так, як не кожен чоловік зумів би”. А потім зненацька: “А де б ви хотіли відпочити?” Я сиджу перед ним у наручниках, і раптом таке! Я здивувалася: в якому сенсі — відпочити? Я ваша заручниця, але мене визволять, тоді й відпочину! Він уточнює: “Де б ви хотіли відпочити в Росії?” Завербувати хотів, чи що? Але я відповіла, що в Росії була в 1990-х роках і більше туди не хочу. Я краще Західну Україну подивлюся. Через два місяці полону, коли мене знайомили зі слідчою, я їй одразу сказала: мене поміняють. Вона каже: та таких, як ви, патріотів, у нас повне СІЗО сидить! А я їй: а мене обміняють! Вірила, що мої друзі за мене борються! І це при тому, що всі кажуть: Луганськ — то якась яма! Навіть у Донецьку до полонених допускають Червоний Хрест, ОБСЄ, а в Луганську — ні! Мені в камері жіночка, в минулому — успішна адвокатка, порадила: домагайся, щоб тебе перевели до СІЗО, бо тут, у підвалі, про тебе ніхто ніколи не дізнається. І я на “суді” почала вимагати, щоб мене перевели з підвалу і дали зустрітися з Кобцевою (Ольга Кобцева — керівник групи по обміну утримуваними з боку так званої “ЛНР”. – Ред.). Як не дивно, це подіяло. І вже за тиждень мене викликали, дали підписати папери і перевели в СІЗО. Але і там ні з якими організаціями спілкуватися не давали. - А що це за підвали, про які ви кажете? - Приміщення під будівлею СБУ. Там залізні двері, спільний туалет, камери і на дві койки, і на сім, і на дев’ять. Під час війни окупанти у тому ж дворі добудували тих підвалів ще більше. Нові були більш “цивільні”, двомісні, з відгородженим туалетом... Все — з накраденого в “Епіцентрі”: унітази, крани, сантехніка нова, дорога. Душові кабінки в коридорі, раз на тиждень купатися виводили. Але я там сидіти не змогла: бракувало кисню, я задихалася, не могла їсти, почалися проблеми з серцем. Через півтора місяця стала вимагати, щоб мене перевели до “старого” підвалу, не такого глибокого. Мене звозили в лікарню, зробили кардіограму — і повернули в “старий” підвал. Він хоч і без зручностей, з бочкою замість туалету, але просторіший, я там і вправи якісь робити могла. Ті, хто зі мною сиділи, були або противниками України, або такими, кому “все фіолетово”. А я не приховувала, за що сюди потрапила, і завжди казала, що я патріотка України. Якось, було, під час гри в камері я програла, і мені кажуть: співай! У мене слух не дуже, але що я можу добре заспівати — то це Гімн України. І от я біля дверей стала та й Гімн затягла. Співкамерниці сидять на койках, у стіни повтискалися і дивляться, що буде. А я до кінця доспівала, хоч охоронець гатив у двері з ноги і волав: “Ану, замовкли там!” Йому в камеру заборонено було заходити, він сидів у коридорі з автоматом, слідкував, щоби з різних камер між собою не перемовлялися.

- Який досвід щодо перебування в окупації та у полоні ви винесли, що могли б порадити іншим? Для себе вирішила, що не мушу боятися і завжди казатиму, що думаю - Я нікому нічого порадити не можу. А для себе вирішила, що не мушу боятися і завжди казатиму, що думаю. Ще на початку війни, коли звільняли Попасну, а окупанти нас обстрілювали і казали, що це українські війська роблять, у нас усі спускалися у підвали. Я тільки перші дні туди ходила, потім стала вже залишатися у квартирі. Але коли спускалася — а там же ж самі сєпари у нас, хоча ми спілкувалися, і вони знали, яких я поглядів, – то казала сусідці-перукарці: “Пофарбуй мені корінчики волосся, бо наші прийдуть, а я негарна!” І вона фарбувала! - А що сталося, коли наші не прийшли? - Це було тяжко... Я у 2015-му кілька разів їздила велосипедом у Попасну і бачила сліди танків: вони вже майже дійшли до Первомайська, а тоді розвернулися... До шістнадцятого року чекала, що нас звільнять, а потім зрозуміла, що ні... Але не готова була виїхати все одно. Може, я для себе знаходжу відмовки і просто було страшно все починати спочатку, але я казала: у мене кішки, собаки — куди їх подіти? А коли у 2018-му стару собаку приспала, то вирішила, що мушу їхати, надії нема. Але не встигла.

НЕХАЙ “ЛУГАНДОНЦІ” ЗНАЮТЬ, ЩО У МЕНЕ ВСЕ ГАРАЗД - Хто вас підтримував у полоні? - Я дуже вдячна своїй первомайській подрузі, яка не кинула мене, носила передачі. У Донецьку затриманим щось передає “Червоний Хрест” — медикаменти, продукти, бо на тамтешньому харчуванні прожити неможливо, – а в Луганську нічого немає. А тут, у Києві, мої друзі мене шукали, зверталися у “Червоний Хрест”, ОБСЄ, підіймали шум. Та сторона намагалася це припинити. Спочатку поширили у місті інформацію, що я наклала на себе руки. Та в це, знаючи мій характер, ніхто не повірив. Тоді почали казати, що мене стратили. Але друзі не зупинялися, виходили з плакатами під Офіс президента, добилися розголосу моєї історії. У Первомайську в мене вилучили документи на магазин і квартиру, але відібрати житло і бізнес у них не вийшло. Магазин у нас на двох із подругою, яка мешкає в Харкові. Вони її викликали, і вона навіть збиралася поїхати, та друзі її зупинили. Сказали: Олена вже у них, хочеш і ти “на підвал” потрапити? - А в Києві хтось допомагає зараз? - Тут у мене друзі, які раніше виїхали з Первомайська. Один із хлопців був у добровольчому батальйоні, та й зараз ще під Авдіївку їздить. Вони мене й тоді в полоні розшукали, і тут підтримують. Бо стається, буває, таке, що вже руки опускаються. Вони ж допомогли і підшукати приміщення під магазин, і ремонт зробити. Тут же були голі стіни. Тож ми майже місяць із подругою гарували, додому тільки спати поверталися. Вона мене навчила і ґрунтувати, і фарбувати, усе робити. І в останню неділю травня я вже відкрилася. Я вважаю, реалізовується те, у що ти віриш. Якщо боятимешся, що не вийде, то і справді не вийде нічого. Ще Володимир Жемчугов мені допоміг порадами. Підказував, що треба робити рекламу, візитки якісь. Я переживала, що реклама ж, мабуть, шалених грошей коштує, а звідки вони в мене? Але от уже зараз Google мій магазин на картах показує: сподіваюся, це допоможе. - А звідки ви з Жемчуговим знайомі? - Він підтримує не тільки мене, а багатьох звільнених. Але, мабуть, вплинуло і те, що його дружина, Олена Жемчугова, на акції за звільнення полонених несла мій портрет і хотіла дізнатися, хто я така. Може, навіть розпитала десь, в СБУ, наприклад. Тож коли нас повернули, Жемчугови удвох мене особисто зустріли, підійшли з квітами. А пізніше наче трохи взяли під опіку: і в Феофанію приїжджали, і до себе запрошували на чай, і в кіно... Молодь тоді легше адаптувалася: тижня не пройшло — а вони вже і в місто поїхали, і в якийсь центр, і фотографуються... А ти сидиш — і боїшся вийти. Тому ця підтримка була дуже цінна. А з тими, з ким разом звільнилися, – роз’їхалися і стосунків якось не підтримуємо. - А з Луганщини, з окупованих територій вам люди пишуть, реагують на те, що ви тепер тут живете і працюєте? - У Facebook ніяких про це коментарів немає. Гадаю, люди бояться “світитися”. Але коли мене звільнили, моя подруга розповіла, що у первомайській групі ВКонтакте, де вона мене шукала після затримання, їй деякі люди тоді писали, мовляв, шкода жіночку, така хороша. І протягом року, поки я сиділа у підвалі, дехто писав у приват, що переживає за мене і бажає, щоб усе склалося добре. А коли я вийшла, і наша преса почала друкувати фотографії з тією футболкою, це фото з’явилося і в первомайській групі ВКонтакте. А під ним — купа видалених модератором коментарів. Тобто люди побачили це і зраділи за мене. І в приват подрузі теж про це писали, переказували вітання. Коли я відкривала тут магазин, то не хотіла піаритися на всю Україну, але хотіла, щоб ті «лугандонці» бачили, що в мене все гаразд, що я живу нормально. І щоб люди, які допомагали грошима, знали, що я ті кошти не проїла, а завдяки їм на ноги стала.