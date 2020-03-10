Україна зазнала втрат на Донбасі: двоє бійців загинули, дев’ятеро поранені

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Серед українських військових є загиблі, поранені й травмовані.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр Штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, п’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: тричі поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – з міномета калібру 82 мм – 9 мін, а також з гранатометів різних систем; поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Чотири обстріли противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: двічі поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм - 10 мін, з 82-мм міномета – 5 мін, також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомета; у районі Новоолександрівки – з міномета калібру 120 мм – 2 міни, також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранень, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

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Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Усім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних закладах.