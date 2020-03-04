Обстріл зі 122-мм калібру: окупанти пошкодили газопровід на Донеччині

На Донеччині внаслідок обстрілу російських окупаційних військ пошкоджено газопровід поблизу Новоселівки, у зв’язку з чим жителі можуть залишитися без газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, днями окупанти вели з окупованої Горлівки вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по українських позиціях поблизу населеного пункту Новоселівка.

“Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік з Новоселівкою, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки декілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі”, - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться обстеження газопроводу та встановлюється ступінь його пошкодження.

Під загрозою припинення газопостачання знаходяться мирні жителі, підкреслили в штабі.

Фото: facebook.com/pressjfo.news