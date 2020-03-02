Окупанти 11 разів порушили

Окупанти 11 разів порушили "тишу", загинув боєць ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Піски – з міномета калібру 82 мм противник випустив дві міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив п'ять пострілів, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів. 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій українських військових, а саме: поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – сім пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу; неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм випустив три міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Новотошківського – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

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Вчора, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два отримали бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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