Окупанти 11 разів порушили "тишу", загинув боєць ЗСУ

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Піски – з міномета калібру 82 мм противник випустив дві міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї; у районі населеного пункту Авдіївка – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Березового – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив п'ять пострілів, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій українських військових, а саме: поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – сім пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу; неподалік Новолуганського – з міномета калібру 82 мм випустив три міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Новотошківського – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

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Вчора, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два отримали бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар’їнка, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.