На ракети "Вільха" і "Нептун", як і на все інше, гроші є! І не треба зради

А з’являтимуться "зради" доти, доки державне оборонне замовлення буде "закритим" від громадськості та ЗМІ. Принаймні, в несекретній частині

18 лютого, на засіданні РНБО затвердили державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020-2022 р.р. Цьогоріч на замовлення передбачено майже 26 млрд гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році. На розвиток виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу передбачено майже 10% із загальних коштів, з них 1,7 млрд гривень витратять на дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи. При цьому деякі громадські спостерігачі одразу розігнали "зраду" про те, що нове оборонне замовлення "ставить хрест" на українських ракетних програмах (“Нептун”, “Вільха”).

Міноборони і РНБО оперативно заперечили цю інформацію, хоча підтвердили, що закупівля ракет "Вільха" (на першому фото) запланована відповідно до програмних показників, в межах виділеного фінансового ресурсу". Ситуація знову нагадала, що система оборонних замовлень має бути реформована і наскільки це можливо, відкрита для громадськості. Добре, що громадськість контролює і слідкує за процесами в оборонній сфері. Добре, що при найменших сумнівах одразу ставить суспільство і владу "на вуха". Але добре й те, що уповноважені органи почали швидко реагувати на критику. Аби завжди і всюди так було - зради було б менше.

А гроші на ракети де?

Не встигло завершитися засідання РНБО, де затверджували державне оборонне замовлення на найближчі три роки, як мережею поширилася нищівна критика. Мовляв, проект ДОЗУ-2020 ліквідовує ракетну програму України. Про що написав головний редактор інтернет-видання Цензор.нет Юрій Бутусов на своїй сторінці в ФБ.

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України розповсюджену інформацію спростували. "Це не відповідає дійсності. Ми чітко розуміємо, що наш ракетний щит повинен бути міцним. І все, що стосується ракетних програм, - вони будуть фінансуватися відповідно до всіх нормативно-правовими актів, прийнятих раніше", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов у коментарі LIGA.net. Він підкреслив, що замовлення по ракетних програмах буде "обов'язково".

За словами Олексія Данилова, на засіданні РНБО 18 лютого прийнято рішення передбачити в 2020 році на виконання ДОЗ 25,848 млрд грн, це на 16% більше, ніж в 2019 році. Передбачається фінансування заходів з розвитку виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу (ОПК) на загальну суму 2,53 млрд грн. (9,8% від загального обсягу ДОЗ). З них 1,7 млрд грн спрямовуватимуться на виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників. За попередніми розрахунками, частка вітчизняних постачальників складатиме майже 90% продукції, отже імпорт - відповідно близько 10%, що означає підтримку вітчизняного ОПК. Державним оборонним замовленням передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.

Уряду також доручено забезпечити фінансування у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету або перерозподілу на інші потреби, і внести зміни до ряду державних цільових програм у сфері ОПК у частині продовження строку їх виконання.

Оборонне відомство сказало зберігати спокій

На критичні зауваження до проєкту ДОЗу оперативно відреагувало і Міністерство оборони "У зв’язку з тим, що проєкт ДОЗ має гриф «цілком таємно», Міністерство оборони не може розкривати положення згаданого документу, оскільки це може вплинути на обороноздатність України в цілому. Але, в умовах, коли неможливо відкрито говорити про причини закупівлі тих, чи інших зразків ОВТ, оборонне відомство наголошує на тому, що зазначена інформація не відповідає дійсності", - зазначалося в офіційному повідомленні.

За даними Міноборони, на сьогодні продовжується виконання програми створення Багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Відповідно до доручення президента України, в Міноборони розробляється державна програма розвитку ракетно-реактивного озброєння. Концепція зазначеної Програми наразі проходить зовнішнє погодження.

Ракети системи залпового вогню "Вільха-М" - розробка конструкторів державного підприємства "Промінь" у співпраці з іншими державними і приватними компаніями оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет буде здійснюватися в Україні за схемою замкнутого циклу. Про успішні ж вогневі випробування нової протикорабельної крилатої ракети "Нептун" прес-служба РНБО повідомляла ще в квітні 2019 року. Це озброєння має згодом поповнити арсенали частин берегової охорони.

"Фінансування програми «Нептун» у 2020 році передбачено у повному обсязі. У 2020 році заплановано проведення державних випробувань та прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу. Проєктом ДОЗ—2020 передбачено фінансування закупівлі зазначених комплексів. Закупівля ракет «Вільха» запланована відповідно до програмних показників, в межах виділеного фінансового ресурсу.

На закупівлю засобів зв’язку заплановано 10% від напряму закупівлі озброєнь і військової техніки (ОВТ), - також повідомило військове відомство.

Як пояснили в Міноборони, закупівля вантажних автомобілів підвищеної прохідності у 2020 році запланована за відкритою процедурою, тому мову про закупівлю у однієї приватної компанії вести некоректно.

"Закупівлю БМП у 2020 році буде здійснено у обсягах відповідно до комерційних пропозицій за імпортом, з урахуванням того, що на озброєнні ЗС стоять зразки колишнього СРСР.

Цього року заплановано постачання також більше 70 безпілотних авіаційних комплексів відповідно до потреби, визначеної Генеральним штабом", - відбилося від "зради" Міноборони.

Оборонні закупівельні таємниці відкриють. Не зараз, але згодом

Швидше за все, причиною нинішньої критики ДОЗу стало певне нерозуміння бюджетних процесів у оборонній сфері. Журналісти встигли звинуватити Мінекономіки у неправильній підготовці ДОЗу. У відповідь заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді пояснила , що планування ДОЗ здійснюють державні замовники відповідно до державних програм, закладених до бюджету. А Мінекономіки лише формує проєкт ДОЗ на підставі цих планів. Грубо кажучи - зводить його до купи.

Світлана Панаіотіді

"Мінекономіки ані під час формування та подачі пропозицій по ДОЗ, ані під час формування та подачі змін до затверджених пропозицій по ДОЗ не вирішує замість замовників, що їм закуповувати, чим воювати. Це вирішують ті, хто приймає рішення на війні. Кожен замовник подає нам вже затверджені своїми керівниками пропозиції по ДОЗ", - прокоментувала критику Світлана Панаіотіді. Загалом цих замовників шістнадцять. Міноборони – основний, безумовно, МВС, Державна прикордонна служба, НАБУ, Нацгвардія, ДБР та інші державні замовники сектору безпеки і оборони. "У формуванні оборонного замовлення Мінекономіки виконує функцію координатора, подобається це комусь чи ні. Наше міністерство готує проект основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період з урахуванням пропозицій державних замовників та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України. Але до того, проєкт ДОЗ подається на розгляд РНБО, який і визначає пріоритети розвитку озброєння та військової техніки, підготовки їх виробництва", - повідомила пані Світлана.

"Варто зазначити, що подібні публікації, на жаль з’являтимуться в пресі і надалі, допоки Державне оборонне замовлення буде «закритим» і цілком недоступним для громадськості та ЗМІ документом. Саме тому, аби уникнути подібних інсинуацій та невірного трактування положень ДОЗ, створення системи дієвого контролю з боку громадськості та ЗМІ над використанням державних коштів, оборонне відомство України працює над тим, аби зробити документ більш відкритим. Це дозволить максимально уникнути звинувачень у корупції або ж «лобіюванні чиїхось інтересів», - зазначили в Міноборони.

Про те, що нова система державних оборонних замовлень перетвориться в частково відкритий план закупівлі, нещодавно заявляв міністр оборони України Андрій Загороднюк у ефірі одного з телеканалів. "Ми подали у ВРУ новий закон про оборонні закупівлі. Він має повністю реформувати систему оборонних закупівель. Більше ДОЗу не буде – буде просто частково відкритий план закупівлі", - наголосив Загороднюк. Це, як розраховують чиновники, дозволить уникати скандальних трактувань і такої от «зради».

Марина Нечипоренко, Київ