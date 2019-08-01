Катерина Сляднєва, заступник голови Служби зовнішньої розвідки

Тиждень тому президент призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки 33-річну Катерину Сляднєву. Вона стала першою жінкою у керівництві українських спецслужб. У бліц-інтерв’ю Укрінформ розпитав у неї про кар’єру, роботу і новий законопроект про діяльність розвідслужб.

- Катерино, що входитиме до вашої компетенції на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки?

- Я не нова людина в Службі. Уже півтора року – з лютого 2018 року – працюю над удосконаленням законодавства про розвідку, яке покликане поліпшити соціальне і матеріальне становище наших співробітників, так би мовити – підвищити їхній статус. Займаюся удосконаленням правової бази Служби для інтеграції в євроатлантичну спільноту.

Також голова доручив вирішувати питання, пов’язані з фінансуванням служби, і співпраці з іншими органами державної влади.

- Тобто, ви не будете знати, наприклад, про хід таємних спецоперацій?

- Оперативні питання не належать до моєї компетенції.

- До СЗР ви працювали у столичній прокуратурі на посаді заступника начальника Управління нагляду в кримінальних провадженнях. І, наскільки мені відомо, не представляли державне обвинувачення у суді, а займалися аналітикою і методологією у кримінальних провадженнях...

- Частково це так. Я працювала в органах прокуратури з 2007 року. Починала свою кар’єру з державного обвинувача, потім займалася правозахисною діяльністю, очолювала відділ нагляду в природоохоронній сфері у прокуратурі Запорізької області. Це була досить велика ділянка роботи, бо Запорізька область – складний атмосферний, річковий і морський басейн, і у нас у той час було багато цікавих звершень. Потім, у 2014 році, мене перевели у столичну прокуратуру на напрямок правозахисної діяльності, однак під час реформування органів прокуратури його ліквідували – і я повернулася до кримінального блоку.

- У столичній прокуратурі досі пам’ятають ваші доповіді з презентаціями на колегіях, де ви представляли динаміку в розслідуванні кримінальних справ...

- Так, це було. Як заступник начальника управління я готувала керівництву доповіді, організовувала координаційні наради всіх правоохоронних органів столиці...

- А як вас занесло у розвідку?

- Знаєте, життя не стоїть на місці, людина повинна розвиватися... Це не є якась кардинально інша робота. Розвідувальні й правоохоронні органи дуже схожі в організації роботи та потребують співпраці. Так, наприклад, під час військового конфлікту на Сході ми отримуємо багато запитів правоохоронців по кримінальних провадженнях – і певні напрямки розвідки допомагають слідчим у досудовому розслідуванні.

- Які питання доручали вам у СЗР на початку роботи?

- На початку військової служби в зовнішній розвідці я очолювала юридичне управління і займалася концепцією реформування СЗР, проектом закону “Про розвідку”, оптимізацією відомчих нормативно-правових актів... Правова база була застаріла і ми її упорядковували, скасовували неактуальні акти, які суперечили чинному законодавству.