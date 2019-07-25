Україна провела чергові випробування ракетного комплексу "Вільха"

На Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження.

Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос по завершенню випробування, повідомляє сайт РНБО.

«Стрільби відбулися успішно», - заявив заступник секретаря РНБО.

Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.

Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

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«Вільха» - розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.