Україна провела чергові випробування ракетного комплексу "Вільха"
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Укрінформ
На Одещині відбувся черговий етап випробування ракет реактивної системи залпового вогню «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження.
Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос по завершенню випробування, повідомляє сайт РНБО.
«Стрільби відбулися успішно», - заявив заступник секретаря РНБО.
Під час випробувань Кривонос взяв участь у перевірці технічних рішень та результатів ураження цілей на максимальній дальності.
Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.
«Вільха» - розробка конструкторів державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво ракет здійснюватиметься в Україні за замкненим циклом.