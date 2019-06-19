Перший серійний зразок вітчизняної станції РЕБ пройшов випробування

Перший серійний зразок станції радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва пройшов успішні випробування на Харківщині. Його характеристики є унікальними не тільки для України, але й повністю відповідають усім вимогам до станцій РЕБ у країнах НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

“Перший серійний зразок станції радіоелектронної боротьби Р-330КВ1М, який був виготовлений ДП "ЦКБ "Протон", що входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшов випробування на одному з полігонів на Харківщині. За результатами випробувань серійна машина підтвердила всі задані характеристики, виконавши завдання подавлення системи радіозв‘язку "умовного противника"”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Р-330КВ1М – це автоматизована станція радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку, здатна деорганізувати радіозв‘язок противника на відстані декілька десятків кілометрів. Станція дозволяє блокувати роботу всіх сучасних короткохвильових радіостанцій, зокрема і тих, що створені спеціально для роботи в умовах активних радіоперешкод.

У концерні наголошують, що українська армія фактично отримала потужний інструмент, який дозволяє повністю "відрізати" зв‘язок передовим підрозділам противника: ворог не зможе викликати підмогу, навести артилерію, скоординувати свої дії з іншими підрозділами тощо.

Фото: ukroboronprom.com.ua