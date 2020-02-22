Україна забезпечена тест-системами для виявлення коронавірусу - МОЗ
Україна забезпечена тест-системами для якісного моніторингу ситуації щодо евакуйованих з Китаю людей, які зараз перебувають у обсервації у санаторії у Нових Санжарах.
22 лютого 2020
Україна забезпечена тест-системами для якісного моніторингу ситуації щодо евакуйованих з Китаю людей, які зараз перебувають у обсервації у санаторії у Нових Санжарах.
Компанія Samsung Electronics вирішила закрити завод з виробництва смартфонів у місті Гумі, Південна Корея, після виявлення вірусу COVID-19 у одного з працівників.
У подружжя з Ірану в ОАЄ виявили коронавірус, таким чином загалом в країні кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла до 13.
Люди, які знаходилися у вагоні потяга "Київ-Москва", відчепленому в Брянську, РФ, через китаянку з симптомами респіраторного захворювання, здорові, включаючи й громадянку КНР.
Поліцейські моніторитимуть ресурси, які збиратимуть допомогу для евакуйованих з Китаю, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, аби до такого збору не долучилися шахраї.
Українців, які були у вагоні, відчепленому у російському Брянську, при поверненні додому на кордоні перевірятимуть стан здоров’я.
В Ірані зареєстровано десять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, включаючи один смертельний.
Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.
Поліцейські і нацгвардійці надійно охороняють периметр медичного центру у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Китаю люди.
Побутові умови, в яких живуть обсервовані, журналіст ТРК “Україна” Олександр Махов, який супроводжував рятувальну місію, охарактеризував так: “Не 5-зірковий готель але жити можна”.
Під час проведеного у суботу вранці обстеження у жодного з евакуйованих з Китаю не виявлено ознак зараження коронавірусом.
У Південній Кореї зафіксовано ще 87 випадків зараження коронавірусом.
До Нових Санжарів сьогодні прибуде лікар Євген Комаровський, аби поспілкуватися з місцевими жителями і пояснити їм ситуацію щодо захворювання на коронавірус.
Для затриманого під час сутичок у Нових Санжарах чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати автівкою на нацгвардійців та поліцейських, правоохоронці проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Президент США Дональд Трамп обурився через рішення чиновників евакуювати з Японії американців, у яких підтвердилося зараження коронавірусом.