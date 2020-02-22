Коронавірус

22 лютого 2020

Сьогодні затриманому у Нових Санжарах обиратимуть запобіжний захід — МВС

Для затриманого під час сутичок у Нових Санжарах чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати автівкою на нацгвардійців та поліцейських, правоохоронці проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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