Пластичний хірург із Туреччини безкоштовно прооперував дітей з вродженими вадами у Львові

Пластичний хірург Хакан Агір разом із медиками Західноукраїнського дитячого медичного центру провів 15 операцій дітям із різних областей України.

Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Укрінформ.

«Мене знають як лікаря, який береться за складні випадки, і коли я сюди приїхав, я побачив, що хірурги із Західноукраїнського центру власне займаються тим самим. Тому я не приїхав когось навчити, я це розглядаю як колаборацію, адже я тут теж вчуся від українських лікарів і передаю їм свій досвід. Це робить нас сильнішими разом», — зазначає Хакан Агір.

Окрім операцій, пластичний хірург проконсультував понад пів сотні дітей з різних областей України та обрав найскладніші клінічні випадки. Разом з турецьким хірургом українські лікарі впродовж тижня провели 15 складних хірургічних втручань.

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Як зазначається у повідомленні, дітям які не потрапили на операції цього разу, Хакан Агір призначив лікування. У його планах приїхати до Львова у кінці серпня або на початку вересня.

Фото з відкритих джерел