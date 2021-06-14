Пластичний хірург із Туреччини безкоштовно прооперував дітей з вродженими вадами у Львові
Про це повідомляє Суспільне Львів, передає Укрінформ.
«Мене знають як лікаря, який береться за складні випадки, і коли я сюди приїхав, я побачив, що хірурги із Західноукраїнського центру власне займаються тим самим. Тому я не приїхав когось навчити, я це розглядаю як колаборацію, адже я тут теж вчуся від українських лікарів і передаю їм свій досвід. Це робить нас сильнішими разом», — зазначає Хакан Агір.
Окрім операцій, пластичний хірург проконсультував понад пів сотні дітей з різних областей України та обрав найскладніші клінічні випадки. Разом з турецьким хірургом українські лікарі впродовж тижня провели 15 складних хірургічних втручань.
Як зазначається у повідомленні, дітям які не потрапили на операції цього разу, Хакан Агір призначив лікування. У його планах приїхати до Львова у кінці серпня або на початку вересня.
Фото з відкритих джерел