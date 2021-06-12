На забігу єдності у Житомирі встановили новий рекорд

У Житомирі 12 червня відбувся забіг єдності «Поліція передає естафету», у якому взяли участь сотні правоохоронців та жителів міста, а представники Книги рекордів України зафіксували нове досягнення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

"Забіг єдності «Поліція передає естафету» став новим рекордом України як наймасовіший спортивний забіг нового формату: змішана естафета містян та поліцейських", - ідеться у повідомленні.

З 8 години на Старому бульварі в обласному центрі запрацювало стартове містечко, де учасники проходили підтверджувальну реєстрацію та отримували необхідні речі та атрибути, знайомились та обговорювали командну стратегію естафети.

Забіг єдності у Житомирі / Фото: Національна поліція

"Цей символічний забіг є ще одним нашим кроком одне до одного - поліції та громади. Кроком до взаєморозуміння та взаємодії, а значить, до безпеки та правопорядку, оскільки це наша спільна відповідальність", - заявив начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник, відкриваючи спортивний захід.

Він разом з міським головою Сергієм Сухомлином і житомирською триатлеткою Анною Абдуловою утворив команду № 1 у забігу єдності.

Загалом до естафети приєднались 300 дорослих учасників, поділених на 75 команд: у кожній – по двоє поліцейських і двоє містян. Забіг проходив у чотири етапи по 3 кілометри з передачею естафети. Тож у підсумку кожна команда подолала 12 кілометрів.

Після завершення естафети відбулось нагородження трьох команд, які першими подолали загальну дистанцію.

Представники Книги рекордів України зафіксували рекорд у категорії «Спорт, масові заходи» як наймасовіший спортивний забіг нового формату: змішана естафета містян та поліцейських. Відповідні дипломи отримали організатори забігу єдності.

Відбувся і дитячий забіг, переможці якого отримали подарунки, а всі учасники загалом - заохочувальні призи.

Біля адміністративного корпусу ГУНП функціонувало безпекове містечко, де дітлахи і дорослі знайомились із роботою правоохоронців і рятувальників.

Проведення спортивно-масового заходу ініціювало Головне управління Національної поліції в Житомирській області, до реалізації ідеї долучились неурядова організація «Сучасний формат», спортсмени та Житомирська міська рада.