На забігу єдності у Житомирі встановили новий рекорд
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.
"Забіг єдності «Поліція передає естафету» став новим рекордом України як наймасовіший спортивний забіг нового формату: змішана естафета містян та поліцейських", - ідеться у повідомленні.
З 8 години на Старому бульварі в обласному центрі запрацювало стартове містечко, де учасники проходили підтверджувальну реєстрацію та отримували необхідні речі та атрибути, знайомились та обговорювали командну стратегію естафети.Забіг єдності у Житомирі / Фото: Національна поліція
"Цей символічний забіг є ще одним нашим кроком одне до одного - поліції та громади. Кроком до взаєморозуміння та взаємодії, а значить, до безпеки та правопорядку, оскільки це наша спільна відповідальність", - заявив начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник, відкриваючи спортивний захід.
Він разом з міським головою Сергієм Сухомлином і житомирською триатлеткою Анною Абдуловою утворив команду № 1 у забігу єдності.
Загалом до естафети приєднались 300 дорослих учасників, поділених на 75 команд: у кожній – по двоє поліцейських і двоє містян. Забіг проходив у чотири етапи по 3 кілометри з передачею естафети. Тож у підсумку кожна команда подолала 12 кілометрів.
Після завершення естафети відбулось нагородження трьох команд, які першими подолали загальну дистанцію.
Представники Книги рекордів України зафіксували рекорд у категорії «Спорт, масові заходи» як наймасовіший спортивний забіг нового формату: змішана естафета містян та поліцейських. Відповідні дипломи отримали організатори забігу єдності.
Відбувся і дитячий забіг, переможці якого отримали подарунки, а всі учасники загалом - заохочувальні призи.
Біля адміністративного корпусу ГУНП функціонувало безпекове містечко, де дітлахи і дорослі знайомились із роботою правоохоронців і рятувальників.
Проведення спортивно-масового заходу ініціювало Головне управління Національної поліції в Житомирській області, до реалізації ідеї долучились неурядова організація «Сучасний формат», спортсмени та Житомирська міська рада.