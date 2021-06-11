У Миколаєві запускають Всеукраїнський проєкт «Чисті пляжі разом!»

У Миколаєві на пляжі «Стрілка» стартує Всеукраїнський проєкт «Чисті пляжі разом!».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«12 червня в Миколаєві на пляжі «Стрілка» парку Перемоги з 11:00 - 23:00 запустять Всеукраїнський проєкт «Чисті пляжі разом!». Він покликаний вивести пляжі України на рівень, відповідний світовим екологічним стандартам, сформувати культуру правильного поводження з відходами серед відпочиваючих», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки насиченій програмі проєкту, його учасники зможуть вирушити в екоекспедицію разом з експертами Всеукраїнського молодіжного руху «Let’sdoitUkraine», побути в ролі екопатрульних та стати свідками дослідження екологічного стану пляжу. У межах презентації запланований екопікнік, сувеніри для поважних гостей та медіа.

Офіційна презентація стане стартовою точкою відліку для запуску проєкту по всій України на три роки.

Організатори наголошують, що ініціатива наповнена великою кількістю екологічних активностей. Це соціальна реклама, івенти, фестивалі, тренінги, форуми, літні кінотеатри, формування екопатрульних бригад і таке інше.

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Протягом 2021-2023 років організатори допомагатимуть уникати накопичення сміття на пляжах, об’єднувати зусилля громади та місцевих муніципалітетів, сортувати знайдену вторинну сировину й здавати її на перероблення, користуватися багаторазовим пакуванням.

Фото з відкритих джерел