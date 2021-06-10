В Україні стартував флешмоб #Випийводи
Укрінформ
Громадська організація «Екодія» запустила флешмоб, щоб дослідити якість води у сільській місцевості.
Про це йдеться на Фейсбук-сторінці організації, передає Укрінформ.
Для того, щоб долучитися до флешмобу необхідно:
- Записати відео чи зробити фото, як ви п’єте склянку води;
- Розказати, як і чому почали вживати достатню кількість води;
- Задонатити 20 грн (середня вартість 2-літрової пляшки води) на фандрейзингову кампанію, що досліджує якість води у селах України;
- Додати хештег #Випийводи і заклик «Допоможи Екодії перевірити, яку воду п'ють українці».
Як зазначається у повідомленні, зібрані кошти представники організації планують витратити на валізи з реагентами, які потім передадуть до громад.
Фото з відкритих джерел