На Черкащині облаштували рекреаційний пункт
Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.
Зона для відпочинку «Діброва» розташована у лісову масиві між с. Шарин та с. Громи. Місце обрали не випадково, адже дорога проїзна і доволі людна.
«Цьогоріч ми запланували збудувати чотири нових рекреаційних пункти, адже такі контрольовані місця відпочинку – це один із ефективних методів запобігання лісовим пожежам, забруднення лісів та забезпечення цивілізованого дозвілля для населення. Окрім того, нами постійно проводиться робота із відновлення та догляду за вже існуючими рекреаційними зонами», – зазначає директор Уманського лісгоспу Михайло Вовченко.
Як зазначається у повідомленні, координати усіх рекреаційних пунктів лісники Черкащини нанесли на Google Maps.
Фото: https://ck-oda.gov.ua/