На Черкащині облаштували рекреаційний пункт

Для зручного перебування відвідувачів лісу уманські лісівники встановили альтанки, місце для мангалу та гойдалки для дітей.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

Зона для відпочинку «Діброва» розташована у лісову масиві між с. Шарин та с. Громи. Місце обрали не випадково, адже дорога проїзна і доволі людна.

Також на території рекреаційного пункту встановили таблички з правилами поведінки у лісі.

«Цьогоріч ми запланували збудувати чотири нових рекреаційних пункти, адже такі контрольовані місця відпочинку – це один із ефективних методів запобігання лісовим пожежам, забруднення лісів та забезпечення цивілізованого дозвілля для населення. Окрім того, нами постійно проводиться робота із відновлення та догляду за вже існуючими рекреаційними зонами», – зазначає директор Уманського лісгоспу Михайло Вовченко.

Як зазначається у повідомленні, координати усіх рекреаційних пунктів лісники Черкащини нанесли на Google Maps.

Фото: https://ck-oda.gov.ua/