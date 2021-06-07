На Тернопільщині ліквідували 8 стихійних сміттєзвалищ

Тепер Бережанська громада збирається розробляти програму організації збору твердих побутових відходів.

Про це повідомляє Суспільне Тернопіль, передає Укрінформ.

«Ми будемо розробляти програму організації збору твердих побутових відходів на території всієї громади. Ідея така, щоб забезпечити кожне домоволодіння баками для сміття різного об'єму, залежно від кількості мешканців, які проживають в домоволодінні. Найбільш раціональним є роздільне збирання, сортування, незначна частина органічних відходів буде піддаватися подальшому складуванню і рекультивації. Це відходи, які не є шкідливими для природнього середовища, це органіка, яка перегниває», - пояснює заступник міського голови Бережан Володимир Урдейчук.

Про стихійні сміттєзвалища люди можуть повідомити через інтерактивну карту.

«Ви ставите точку - місце розташування стихійного сміттєзвалища і коротко описуєте, що саме потрібно прибрати», - зазначає старша державна інспекторка Тетяна Вовчук.

Цього року було повідомлено про 30 несанкціонованих сміттєзвалищ в області, минулого року таких звернень було вдвічі більше.

Фото з відкритих джерел