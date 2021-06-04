Бердянськ планують розвивати як центр постковідної реабілітації

Влада Бердянська розробляє концепцію розвитку міста як центру постковідної реабілітації.

Про це сказав міський голова Валерій Баранов на пресконференції, присвяченій літньому туристичному сезону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами глави Бердянська, сьогодні в місті відділення, де приймають хворих з коронавірусом, завантажені на одну четверту від потужності.

«Якщо в січні у нас було 640 хворих з діагнозом «коронавірус», то сьогодні 107. Атмосфера нормальна. Ми хочемо розвивати Бердянськ як центр постковідної реабілітації», - сказав Баранов.

Над концепцією розвитку міста в даному напрямку влада працює з американськими партнерами. За словами Баранова, програма розвитку вже є, презентувати її планують цієї осені.

Говорячи про вакцинацію, міський голова зазначив, що вона просувається повільними темпами, оскільки бажаючих «не особливо багато». При цьому вакцина в місті є.

За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, в області за добу виявили 230 нових випадків зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії в області зареєстровано 103493 випадки інфікування.