«Подвір’я щастя» : у Тернополі облаштували зону для відпочинку

Навчальний проєкт для відпочинку реалізували в рамках «Шкільного громадського бюджету-2021».

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради, передає Укрінформ.

Сучасну зону для відпочинку відкрили на території шкільного подвір’я Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. На її території розташували лавки, столи та великі парасолі.

За словами авторки проєкту, десятикласниці Софії Гричух, за сприятливих погодних умов у зоні для відпочинку учням можна проводити час на свіжому повітрі – спілкуватися, ділитися враженнями, готуватися до уроків, смачно перекусити.

Як зазначається у повідомленні, учні та вчителі можуть використовувати лаунж-зону для проведення уроків, наукових пікніків тощо.

Фото: https://ternopilcity.gov.ua/