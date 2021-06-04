У Києві презентували дитячу книжку про важливість профілактичних щеплень

У Києві відбулася презентація книжки «Казка про те, як стати супергероєм», яка пояснює дітям, чому потрібні щеплення.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сама мама, і ще з малечку я вигадувала і розповідала своїм синам казки. Мова казки це найбільш зрозуміла для дитини мова. Якщо потрібно пояснити щось важливе, то немає нічого кращого ніж цікава історія. Так виникла ідея написати казку, а громадська організація «Батьки за вакцинацію» надихає на таку діяльність», - розповіла автор книги Наталія Рибачик.

Вона зазначила, що в якості героїв казки обрала бичків та корівок, бо «вакцина» в перекладі з латинської – «коров'ячий». Саме корови «допомогли» людству винайти першу вакцину від віспи, і перемогти цю хворобу.

Рибачик додала, що у книжці є цікаві історичні факти, а також зручний для батьків календар щеплень, тому книга, на її думку, може бути цікавою не лише для дітей, а й для їх батьків.

«Ця казка про те, що кожний маленький українець може стати частиною дуже-дуже великого, змінити цей світ, і зробити його безпечнішим», - сказала автор книги.

Дитячу книжку «Казка про те, як стати супергероєм» видала громадська організація «Батьки за вакцинацію»

Книга буде безкоштовно розповсюджуватися по всій території України.

Фото з відкритих джерел