На Дніпропетровщині відкрили сучасний заклад для проживання дітей-сиріт

У Петриківці на Дніпропетровщині відкрили стильний і сучасний малий груповий будинок для сиріт, в якому у комфортних умовах зможуть проживати 10 дітей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної держадміністрації.

«В області мешкає понад 8,5 тис дітей без батьківського піклування. Вони заслуговують на власну затишну домівку. Дніпропетровщина реалізує пілотний проєкт. Будуємо найбільше малих групових будинків. Чудово, що сьогодні відкриваємо один з них», – зазначив на відкритті будинку голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Як зазначають в обладміністрації, домівка для сиріт, яку назвали «Фортецею добра», має 5 спалень, велику кухню-вітальню, ігрову зону з теплою підлогою. Комфортний мікроклімат у будинку забезпечують 8 кондиціонерів.

На подвір’ї - молодий сад, трояндові кущі та дитячий майданчик.

«Наша затишна домівка має все для гарного життя. Найкращі умови. Цікавий барвистий інтер’єр. Максимум домашньої атмосфери. Разом з кухарем діти зранку готуватимуть сніданки. Обідатимуть за великим столом», – розповіла директорка закладу Маргарита Брунич.

Вихованці відвідуватимуть місцеву школу, дитячий садок, гуртки, секції. Вдома матимуть робочий куточок, а також місце для розваг та ігор.

Інформують, що першими мешканцями вже стали четверо дітей: дві рідні сестрички та брат із сестрою, віком від 6 до 15 років.

В ОДА повідомили, що мережу малих групових будинків за єдиним типовим проєктом розбудовують в різних куточках області. Один із них вже працює у Солоному. На черзі відкриття будинків у Покрові, Раївці, Богданівці, Кам’янському.

Фото: https://adm.dp.gov.ua/