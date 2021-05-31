На Донеччині представники благодійного фонду заснували равликову ферму

Представники БФ «Карітас Краматорськ» за власні кошти відкрили равликову ферму. У їх планах створити робочі місця та проводити гастротури.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Донбас, передає Укрінформ.

Як зазначається у сюжеті, в одному приміщенні живе близько 4 тисячі равликів породи «Максима». Ікру равлики відкладають у суміш торфу, крейди та піску. Ховають її в ємність на глибину до 10 сантиметрів. Збирають равликове потомство на фермі майже щодня.

Після того, як з ікринок виростуть молюски, їх переселять на поле. Для корму на ньому висадили ріпак, схрещений з китайською капустою.

«Ми минулого року стартували на 10 сотих землі. Загородки робили, воду провели, закупили самого равлика, потім корм для равликів, у нас в середньому вийшло близько 90 тисяч гривень», – розповів консультант з розведення равликів, директор Благодійного фонду «Карітас Краматорськ» Василь Іванюк.

В одному кілограмі равликів близько 250 штук. Кожен вагою від 7 до 12 грамів. За словами Василя Іванюка, чистого м’яса з одного равлика виходить до 1,5 грама.

Ідею створення ферми в Андріївській сільській територіальній громаді почали втілювати торік. Наразі у планах директора благодійного фонду створити робочі місця, а також проводити тренінги з приготування м’яса равликів.