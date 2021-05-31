Акваплоггінг на каяках: у Дніпрі студенти прибрали територію острова Зелений

До острова Зелений студенти восьми міських вишів і представники спортивних молодіжних громадських організацій пливли на каяках. За безпекою їхнього пересування стежила водна поліція.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, учасники поєднали дві корисні активності: заплив на каяках та збирання сміття на воді або по-іншому – акваплоггінг. Організували його у рамках програми «Екоосвіта Дніпра–2021: залучення молоді до екологічних проєктів місцевого самоврядування».

Діставшись до острова, студенти прибирали сміття на суходолі, прибережну смугу у воді. Допомагали їм представники громадської організації підводних мисливців та рибалок. Разом зібрали багато пластикових та скляних пляшок, пакетів, дрібного сміття.

«Це мій перший досвід у такому масштабному прибиранні сміття. Подобається, що я особисто можу впливати на покращення екологічного стану міста. Цікавою є також ідея із запливом на каяках. Вражень вистачає», — розповіла студентка Університету імені Альфреда Нобеля Аліна Понятовська.

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За словами директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олега Семенко, це третій захід такого формату. Минулого року плаваючи на байдарках, активісти прибрали акваторію біля Монастирського острова. Острів Зелений прибирали уперше.

Загалом у заході взяли участь близько 50 охочих.

Фото: https://dniprorada.gov.ua/