Українці щорічно викидають на смітник до 2,5 мільйона тонн упаковки - Міндовкілля

На полігонах це сміття залишається на десятки років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

«Розв’язання проблеми накопичення відходів в Україні є необхідним елементом досягнення доброго стану довкілля, безпечного для здоров’я і життя громадян. У багатьох країнах Євросоюзу для певних видів продукції організація розширеної відповідальності виробника запускалася на добровільно-волонтерських засадах», - відзначив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

За підрахунками експертів, щорічно українці на смітник викидають до 2,5 млн тонн упаковки. Вона прямує на полігони та залишається там розкладатися десятки років. Вже сьогодні тільки офіційні полігони займають 4% території країни.

За прогнозами, із запуском системи розширеної відповідальності виробника за перші 5 років буде зібрано та перероблено 4,3 млн тонн упаковки. А на полігони не потрапить до 12, млн м кубометрів таких відходів. Крім того, такий підхід дозволить створити до 20 тис. нових робочих місць.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 травня під час наради Роман Абрамовський заявив, що з початку року в басейні річки Тиса вже було виявлено 42 несанкціоновані сміттєзвалища.

Фото з відкритих джерел