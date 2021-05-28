У Харкові запускають екоавтобус для збирання ламп, батарейок і ртутних термометрів

У Харкові запускають екоавтобус для збирання ламп, батарейок і ртутних термометрів

Укрінформ
У Харкові з 1 червня запускають еко-автобус для збирання ламп, батарейок і ртутних термометрів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради з посиланням на директора КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» («МКПВ») Юрія Суярка, передає Укрінформ.

За його словами, ініціатива «Нам не до лампочки» реалізується спільно з громадською організацією «Добра воля», яка минулого року перемогла на міському конкурсі проєктів на бюджет участі (громадський бюджет).

У рамках реалізації проєкту придбали екобус і 10 стаціонарних контейнерів. Два контейнери вже встановлені біля Шевченківської та Холодногірської районних адміністрацій, решта - найближчим часом з’явиться біля центрів надання адмінпослуг, у супермаркетах та на інших місцях. Для маршруту екобуса було обрано адреси, які не охоплюються стаціонарними пунктами приймання побутових небезпечних відходів.

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Як повідомила автор проєкту, виконавчий директор ГО «Добра воля» Ксенія Тумановська, екоавтобус курсуватиме за графіком (вівторок – п’ятниця – з 11:00 до 18:00 у спальні райони міста; субота – з 8:30 до 15:30 на місцеві ринки). Маршрут охоплюватиме всі райони Харкова.

За словами заступника директора КП «МКПВ» Ігоря Соловінчека, ртутні термометри утилізовуватимуть на спецзаводах України, батарейки відправлятимуть на утилізацію до Польші або Словаччини, а енергозберігаючі та трубчаті лампи знешкоджуватимуть безпосередньо на підприємстві.

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