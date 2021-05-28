У Харкові запускають екоавтобус для збирання ламп, батарейок і ртутних термометрів

У Харкові з 1 червня запускають еко-автобус для збирання ламп, батарейок і ртутних термометрів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради з посиланням на директора КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» («МКПВ») Юрія Суярка, передає Укрінформ.

За його словами, ініціатива «Нам не до лампочки» реалізується спільно з громадською організацією «Добра воля», яка минулого року перемогла на міському конкурсі проєктів на бюджет участі (громадський бюджет).

У рамках реалізації проєкту придбали екобус і 10 стаціонарних контейнерів. Два контейнери вже встановлені біля Шевченківської та Холодногірської районних адміністрацій, решта - найближчим часом з’явиться біля центрів надання адмінпослуг, у супермаркетах та на інших місцях. Для маршруту екобуса було обрано адреси, які не охоплюються стаціонарними пунктами приймання побутових небезпечних відходів.

Як повідомила автор проєкту, виконавчий директор ГО «Добра воля» Ксенія Тумановська, екоавтобус курсуватиме за графіком (вівторок – п’ятниця – з 11:00 до 18:00 у спальні райони міста; субота – з 8:30 до 15:30 на місцеві ринки). Маршрут охоплюватиме всі райони Харкова.

За словами заступника директора КП «МКПВ» Ігоря Соловінчека, ртутні термометри утилізовуватимуть на спецзаводах України, батарейки відправлятимуть на утилізацію до Польші або Словаччини, а енергозберігаючі та трубчаті лампи знешкоджуватимуть безпосередньо на підприємстві.