У Вінниці проведуть акцію «Всеукраїнський Велодень-2021»
Про це повідомляють організатори на Фейсбук-сторінці заходу, передає Укрінформ.
«Зважаючи на те, що Вінниця знаходиться в жовтій зоні карантинних обмежень, цьогоріч Вінницький Велодень обмежується велопробігом містом, що дозволить дотриматись норм соціальної дистанції (мінімальна довжина велосипеда 1,5 метра) і маскового режиму», - йдеться в повідомленні.
Реєстрації учасників акції розпочнеться на Європейській площі о 10:00. Фінішуватиме святковий велопробіг на площі Василя Стуса, де відбудеться розіграш призів.
Маршрут: Європейська площа – площа Гагаріна – вул. Пирогова – Урожай –вул. Келецька – вул. 600-річчя – Хмельницьке шосе – площа Василя Стуса.
Учасникам акції необхідно приїхати завчасно, щоб отримати реєстраційний номер.
Захід проводять з метою популяризації активного та здорового способу життя, підтримки велоінфраструктури та сталого розвитку екологічного транспорту міст України.
Фото з відкритих джерел