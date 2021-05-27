У Вінниці проведуть акцію «Всеукраїнський Велодень-2021»

29 травня у Вінниці відбудеться дванадцятий масовий велопробіг.

Про це повідомляють організатори на Фейсбук-сторінці заходу, передає Укрінформ.

«Зважаючи на те, що Вінниця знаходиться в жовтій зоні карантинних обмежень, цьогоріч Вінницький Велодень обмежується велопробігом містом, що дозволить дотриматись норм соціальної дистанції (мінімальна довжина велосипеда 1,5 метра) і маскового режиму», - йдеться в повідомленні.

Реєстрації учасників акції розпочнеться на Європейській площі о 10:00. Фінішуватиме святковий велопробіг на площі Василя Стуса, де відбудеться розіграш призів.

Маршрут: Європейська площа – площа Гагаріна – вул. Пирогова – Урожай –вул. Келецька – вул. 600-річчя – Хмельницьке шосе – площа Василя Стуса.

Учасникам акції необхідно приїхати завчасно, щоб отримати реєстраційний номер.

Захід проводять з метою популяризації активного та здорового способу життя, підтримки велоінфраструктури та сталого розвитку екологічного транспорту міст України.

Фото з відкритих джерел