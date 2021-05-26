У Львові відбулася акція «Велосипедом на роботу»

Львівські велосипедисти сьогодні, 26 травня, зібралися на центральній площі Ринок біля ратуші, щоб популяризувати велосипед, як міський транспорт в рамках традиційної акції «Велосипедом на роботу».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До весняної акції «Велосипедом на роботу» у Львові долучилося понад півсотні учасників. Багато прихильників велосипедного транспорту прибули з дітьми.

«Цього разу у заході взяли участь навіть наймолодші велосипедисти, які ще тільки будуть вчитися їздити в майбутньому. Також, ми мали чудову нагоду познайомитися з YouTube-блогерами та веломандрівниками Крошкою та Кексиком, чиї відео надихають нас подорожувати велосипедом», - розповіли організатори акції з Львівської асоціації велосипедистів.

Усі учасники о 8 ранку зібралися на площі Ринок, там спілкувалися та пили каву, а через годину попрямувати у своїх справах, на роботу чи навчання.

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В асоціації велосипедистів наголошують, що основне завдання - зробити велосипед у Львові незалежним, комфортним і безпечним транспортом, а саме місто - дружнім до велосипедистів. Для цього популяризують велосипед як здоровий, екологічний, недорогий вид транспорту і рекреації.

Фото: Львівська асоціація велосипедистів