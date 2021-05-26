Соціальне ательє: у Львові працевлаштовують постраждалих від сімейного насильства жінок

У Львові жінкам, які постраждали від сімейного насильства, пропонують оволодіти навичками шиття та працевлаштуватися у соціальне ательє.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила начальниця управління з питань праці та сімейної політики департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, співзасновниця благодійного фонду Butterfly Уляна Дорош.

За її словами, ательє надає гідні умови праці для жінок, аби вони могли забезпечити належне майбутнє собі та своїм дітям.

Основний акцент у роботі соціального ательє роблять на профорієнтацію та працевлаштування потребуючих жінок. Частину прибутку скеровують на підтримку жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства, зокрема підтримують притулок для таких жінок з дітками у Трускавці.

За словами співзасновниці ательє Наталії Горун, серед послуг, які пропонує соціальне ательє, - пошиття жіночих ділових сорочок та піджаків, домашнього одягу, текстилю, вишитого одягу, в’язаних виробів. Також це послуги ремонту різноманітного одягу.

Крім того, в ательє будуть створені можливості для саморозвитку жінок, зокрема, планують організовувати для працівниць підприємства тренінги, особисті супервізії, а також соціально-психологічну реабілітацію за участі психологів та соціальних працівників.

На базі ательє відбувається безкоштовний інтенсив-курс «Кравчиня-Закрійниця», це - 160 годин активної практики на сучасному обладнанні. Також одним із напрямів роботи ательє є SMM-навчання - просування речей через соцмережі.

«У нас вже є 6 працівниць, але плануємо збільшувати команду, зараз працюють над колекцією для відкриття, та й замовлень багато і ми не встигаємо. Разом з центром зайнятості будемо розширювати команду», - додала Горун.

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Офіційне відкриття заплановане на 22 червня 2021 року.

Проєкт зі створення соціального підприємства підтримано в межах компоненту «Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі», що реалізується Фонд народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine за імплементації МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» при фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні.

Фото надала Наталія Горун