У Франції частково відновили зір людини за допомогою водоростей

Групі французьких науковців вдалося повернути зір повністю незрячому чоловіку новітнім методом з застосуванням світлочутливих білків, виявлених у водоростях.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

58-річний чоловік, який пройшов курс експериментальної терапії, мав діагноз пігментний ретиніт. Це захворювання призводить до загибелі світлочутливих рецепторів на поверхні сітківки.

Для початку науковці провели генетичну терапію - оптогенетичне відновлення зору. І згодом чоловік міг частково бачити одним оком. Проте друга частина лікування заснована на білках, що виробляються у зелених водоростях. Вони називаються каналродопсинами.

В око пацієнта ввели вірусний вектор, що посприяв виробництву каналродопсинів. Таким чином світлочутливі білки надсилали електричні сигнали в мозок, а уражене око почало розрізняти тільки жовті відтінки світла.

Пацієнт носив окуляри із відеокамерою спереду та проектором ззаду. Така конструкція допомогла перетворювати світловий сигнал у спектр. Для накопичення та засвоєння білків в мозкові та оку необхідні були місяці.

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Як зазначають автори дослідження, чоловік навчився сприймати й визначати різноманітні об’єкти та виконувати візуальні повсякденні заняття.

Наразі існують й інші методи лікування пігментного ретиніту. Зазвичай медики зосереджуються на зоровій реабілітації за допомогою оптичних засобів або хірургічному втручанні.

Фото з відкритих джерел