Старовинний український рецепт яблучного печива

Традиційне українське печиво має назву «гамула». Його готують з запечених яблук, а подають з ромашковим заварним кремом.

Рецептом печива поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко на своєму YouTube-каналі, передає Укрінформ.

Спочатку готуємо тісто. Для цього необхідно ретельно помити 2 яблука, розрізати їх навпіл та видалити серцевину з кожної половини. Далі викладаємо половинки на деко, попередньо застелене фольгою. Запікати в духовці варто за температури 180°C приблизно 40 хвилин.

Коли яблука будуть готові вибираємо м'якоть для пюре. До неї додаємо 1-2 ст. л. цукру, 50 г вершкового масла, дрібку солі, а також 170 г пшеничного борошна і 75 г вівсяного. Суміш ретельно перетираємо до утворення масляної крихти та додаємо 1 яйце.

Наступний етап – замішуємо тісто поки воно не стане тугим. Після чого обертаємо його харчовою плівкою і ставимо у холодильник на 20-30 хвилин.

Тим часом займаємось приготуванням заварного крему з ромашки.

В невеличкій каструлі нагріваємо 400 мл молока з 1 ст. л. сухої ромашки. Відокремлюємо в миску 4 жовтки, перемішуємо їх з 100 г цукру. Додаємо до суміші 1 ст. л. крохмалю та ще раз перемішуємо. Далі необхідно процідити молоко з ромашкою та вилити його до миски з жовтками та цукром. Перемішуємо все вінчиком і знову повертаємо у каструлю.

Майже готовий крем прогріваємо на невеликому вогні, постійно помішуючи. Додаємо 50 г вершкового масла і помішуємо вінчиком до бажаної густоти.

Повертаємось до тіста. Розкачуємо його між двома листами пергаменту, щоб воно було однорідним і не залишалось на столі. Товщина шару тіста має бути приблизно 0,5 см. Тепер беремо звичайну склянку і формуємо з тіста форму печива.

Застеляємо пергаментом деко і викладаємо печиво. Випікати потрібно 7-10 хвилин за температури 200°C.

Подавати печиво з заварним кремом.

Фото: https://klopotenko.com/