Як діяти для уникнення мігреней, спричинених наслідками пандемії - поради експерта

Постійного головного болю, який виникає внаслідок підвищеного рівня тривожності, порушення режиму сну, соціальної ізоляції, фізичної бездіяльності, спричиненими пандемією, можна уникнути, дотримуючись простих правил.

Про це розповів лікарка-невропатолог, професорка університету Аджібадем Пинар Ялинай Дікмен, передає Укрінформ з посиланням на CNN Türk.

«У цей важкий період підвищена тривожність, порушення режиму сну, соціальна ізоляція, фізична бездіяльність та різні харчові звички можуть спричинити часті напади мігрені. Тим не менше, завдяки дотриманню простих правил, цього можна уникнути», - сказала лікарка.

Ось поради, які вона дає:

1. Уникайте тривалого голоду, не пропускайте прийоми їжі.

2. Зверніть увагу на режим сну. Лягайте спати ввечері та вранці прокидайтеся в однаковий час.

3. Навчіться керувати стресом, оскільки у багатьох хворих на мігрень напади починаються з психічного перенапруження, конфліктних ситуацій та стресу.

4. Пийте достатньо води. Не чекайте спраги, щоб почати пити воду.

5. Уникайте бездіяльності та регулярно гуляйте. Не нехтуйте домашніми вправами.

6. Подбайте про те, щоб ви отримували стільки вітаміну D, скільки вам потрібно щодня.

7. Ведіть щоденник головного болю, щоб реєструвати частоту ваших нападів та причини, які їх спровокували. Таким чином, можна розпізнати і уникнути причин, які провокують ваш біль.

8. Зробіть свої повсякденні звички здоровими та регулярними.

9. Уникайте надмірного вживання кофеїну, алкоголю та куріння.

10. Підтримуєте комунікацію, не відмовляйте від спілкування, навіть якщо воно відбувається онлайн.

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