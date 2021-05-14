На Рівненщині пройде фестиваль крафтової продукції «Мацик»

На Рівненщині пройде фестиваль крафтової продукції «Мацик»

Укрінформ
Під час фестивалю можна буде посмакувати традиційними стравами Рівненщини та Польщі, придбати крафтові смаколики та відвідати кулінарні майстер-класи.

Про це повідомляють організатори фестивалю на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У рамках фестивалю, який проходитиме 15 травня, відбудуться Міжнародна українсько-польська конференція «Гастроспадщина регіонів», кулінарні майстер-класи з приготування страв Рівненщини та Любельщини (Польща), а також виступи фольклорних колективів з Полісся та Рівного.

На території дійства постійно діятиме ярмарка-продаж крафтових виробів з Рівненщини – мацика (сиров’яленого продукту із м’яса свинини –ред.), сирів, риби, пивоваріння, варення, трав а також фуд-корт з регіональними стравами та напоями.

Завершиться фестиваль культурно-розважальною програмою за участю етноколективів регіону.

Читайте також: Еволюція вуличних страв: що змінюється для любителів перекусити на ходу

Фестиваль проходитиме у межах міжнародного проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного», який здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

Фото з відкритих джерел

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-