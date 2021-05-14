На Рівненщині пройде фестиваль крафтової продукції «Мацик»

Під час фестивалю можна буде посмакувати традиційними стравами Рівненщини та Польщі, придбати крафтові смаколики та відвідати кулінарні майстер-класи.

Про це повідомляють організатори фестивалю на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У рамках фестивалю, який проходитиме 15 травня, відбудуться Міжнародна українсько-польська конференція «Гастроспадщина регіонів», кулінарні майстер-класи з приготування страв Рівненщини та Любельщини (Польща), а також виступи фольклорних колективів з Полісся та Рівного.

На території дійства постійно діятиме ярмарка-продаж крафтових виробів з Рівненщини – мацика (сиров’яленого продукту із м’яса свинини –ред.), сирів, риби, пивоваріння, варення, трав а також фуд-корт з регіональними стравами та напоями.

Завершиться фестиваль культурно-розважальною програмою за участю етноколективів регіону.

Фестиваль проходитиме у межах міжнародного проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного», який здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

Фото з відкритих джерел