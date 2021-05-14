На Херсонщині з’явиться крафтове «Болгарське село»

Співорганізатор проєкту «Дорога вина та смаку Херсонщини» на базі власного господарства створить етно-фермерський комплекс.

Про це повідомляє Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), передає Укрінформ.

Підприємець вирішив поєднати просування рідної місцевості та локальної кухні з болгарською культурою. Тому комплекс спеціалізуватиметься не тільки на виробництві плодоовочевої продукції, а й займатиметься переробкою і виробництвом крафтової продукції. Тут будуть втілені концепції сільського, зеленого та етнографічного туризму з гастротуризмом. Також на території буде місце для сімейного відпочинку.

Окрім ведення бізнесу, пов'язаного з туризмом, Юрій Палічев планує активно розвивати співпрацю з сусідніми фермерськими господарствами, закуповувати сировину у дрібних виробників, пропонуючи їм більш вигідні ціни.

Як зазначається у повідомленні, «Болгарське Село» буде зведено біля села Клапая Херсонської області.

Фото з відкритих джерел