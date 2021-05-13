У Дніпрі вперше за сім років дитині встановили кохлеарний імплантат

У Дніпрі вперше за сім років дитині встановили кохлеарний імплантат

Укрінформ
Команда медиків успішно прооперувала чотирирічну дівчинку, якій рік тому діагностували глухоту.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна дитяча лікарня на своїй Фейсбук-сторінці, передає Укрінформ.

Дівчинка довго носила слухові апарати, але прогресу не було. Тому їй було вживлено внутрішню частину кохлеарного імплантату. Операцію провів  завідувач відділення Ігор Березнюк.

«Кохлеарний імплантат – це спеціальний медичний прилад, який складається з двох частин. Внутрішня частина за допомогою операції вживляється під шкіру дитини за вушком на все життя. Цим займаються отохірурги. І зовнішня частина, яка нагадує слуховий апарат» - зазначив лікар.

За словами медика, якщо мова йде про вроджену глухоту, то її варто діагностувати якомога раніше, бо мовленнєвий центр дитини розвивається до 6-7 років. Чим пізніше зроблена кохлеарна імплантація, тим довшим та складнішим буде шлях дитини до першого промовленого слова. Але навіть вчасно діагностована та прооперована патологія – це лише півсправи. Дуже важлива командна праця в післяопераційній реабілітації: логопеди, неврологи, сурдопедагоги, дефектологи. Лише тоді варто чекати на хороший результат.

У планах лікарів Дніпропетровської обласної дитячої лікарні організувати на базі отоларингологічного відділення повний цикл послуг, які допоможуть дітям з глухотою почути світ навколо.

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Як зазначається у повідомленні, ідеальний вік для проведення таких операцій  1-2 роки. Для цього необхідно вчасно виявити проблему і правильно діагностувати її.  В Україні операції зі встановлення кохлеарних імплантатів проводять тільки у двох містах – Києві та Дніпрі.

Фото з відкритих джерел

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