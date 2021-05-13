У Дніпрі вперше за сім років дитині встановили кохлеарний імплантат

Команда медиків успішно прооперувала чотирирічну дівчинку, якій рік тому діагностували глухоту.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна дитяча лікарня на своїй Фейсбук-сторінці, передає Укрінформ.

Дівчинка довго носила слухові апарати, але прогресу не було. Тому їй було вживлено внутрішню частину кохлеарного імплантату. Операцію провів завідувач відділення Ігор Березнюк.

«Кохлеарний імплантат – це спеціальний медичний прилад, який складається з двох частин. Внутрішня частина за допомогою операції вживляється під шкіру дитини за вушком на все життя. Цим займаються отохірурги. І зовнішня частина, яка нагадує слуховий апарат» - зазначив лікар.

За словами медика, якщо мова йде про вроджену глухоту, то її варто діагностувати якомога раніше, бо мовленнєвий центр дитини розвивається до 6-7 років. Чим пізніше зроблена кохлеарна імплантація, тим довшим та складнішим буде шлях дитини до першого промовленого слова. Але навіть вчасно діагностована та прооперована патологія – це лише півсправи. Дуже важлива командна праця в післяопераційній реабілітації: логопеди, неврологи, сурдопедагоги, дефектологи. Лише тоді варто чекати на хороший результат.

У планах лікарів Дніпропетровської обласної дитячої лікарні організувати на базі отоларингологічного відділення повний цикл послуг, які допоможуть дітям з глухотою почути світ навколо.

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Як зазначається у повідомленні, ідеальний вік для проведення таких операцій 1-2 роки. Для цього необхідно вчасно виявити проблему і правильно діагностувати її. В Україні операції зі встановлення кохлеарних імплантатів проводять тільки у двох містах – Києві та Дніпрі.

Фото з відкритих джерел