Найдовша дорога Тернопільщини матиме екологічно чисту розмітку

Інноваційні технології, що не шкодять навколишньому середовищу, застосовують під час оновлення найдовшої транспортної артерії Тернопільщини М-19 протяжністю у 145 км.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення у Фейсбуці Служби автомобільних доріг Тернопільської області.

«Укладають 5-сантиметровий шар щебенево-мастикового асфальтобетону. На фінішний шар покриття буде нанесено дорожню розмітку з «холодного пластику». Вона слугуватиме щонайменше 3 роки», - йдеться у повідомленні.

Кореспонденту агентства дорожники розповіли, що «холодний пластик» - це інноваційний матеріал, який володіє унікальними зносостійкими властивостями. Його використання для розмітки автомобільного шосе забезпечує хорошу видимість, підвищує безпеку руху, створює функціональне і естетично-привабливе покриття, продовжує терміни використання.

Важливо й і те, що у складі «холодного пластику» немає розчинника, тому він екологічно безпечний.

Як повідомляло агентство, на дорозі міжнародного значення М-12, вперше на Тернопільщині використовують метилметакрилатні смоли. Екологічно чиста водонепроникна мембрана на основі метилметакрилатної захищає від проникнення та шкідливого впливу води, хімічно агресивних рідин та стічних вод.

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