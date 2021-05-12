Українські школярі пошили 47 тисяч екоторбинок у рамках проєкту «Мішечок»

Українські школярі пошили рекордну кількість - 47 тисяч екологічних торбинок у рамках Всеукраїнського проєкту «Мішечок».

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили організатори проєкту з Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World», за підтримки МОН України та компанії PepsiCo Україна.

Всеукраїнський конкурс «Мішечок» на пошиття екоторбинок серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладів з індивідуальними та колективними номінаціями тривав з 6 квітня до 7 травня. Впродовж змагання школярі України виготовили рекордну кількість мішечків – 47 тисяч, повідомила президентка Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World» Юлія Мархель.

«Побили всі рекорди, тому що минулого року в нас було 8 тисяч учасників, а цьогоріч 21873 учасники проєкту з 24 областей, які пошили за 4 тижні 47269 мішечків. 93 публікації в медіа і 38 тисяч охоплення проєкту у мережі Фейсбук. Найактивніші області – Дніпропетровська, Донецька, Хмельницька, Миколаївська та Сумська, де активісти нашили найбільшу кількість мішечків», - розповіла Мархель.

В Укрінформі оголосили переможців конкурсу та підбили підсумки Всеукраїнського проєкту "Мішечок" / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Переможцями конкурсу стали:

5 місце: Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №68 – 1917 мішечків; 4 місце: Аджамський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області – 1935 мішечків; 3 місце: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22» - 2021 мішечок; 2 місце: КЗ «Первозванівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської області – 2509 мішечків.

Головний подарунок конкурсу – принтер для сублімаційного друку отримає школа, яка посіла перше місце, усіх інших переможців та учасників відзначать грамотами, призами й подарунками.

Учасники публікували роботи в соціальних мережах з хештегами #мішечокSRW #ПакетНеПотрібен #schoolrecyclingworld #мішечок. Пошиті мішечки безкоштовно роздаватимуть для вжитку у місцевих громадах, крамницях тощо.

Мета проєкту - сформувати звичку користуватися багаторазовими торбинками в побуті замість пластикових пакетів задля збереження довкілля.

У Міністерстві освіти й науки України вважають акцію «Мішечок» важливою практикою не лише екологічного, а й трудового виховання молоді, зазначив директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України Володимир Вербицький.

«Ми щиро підтримуємо акцію «Мішечок», яка зовсім по-іншому представляє наше розуміння збереження й ставлення до природи, Це дуже потужна акція й перспективний напрямок освітньої роботи та справжній практикум, в якому зміг взяти участь кожний школяр у час пандемії. І ми вітаємо цю нову практику й концепцію не лише екологічного, а й трудового виховання», - сказав Вербицький.

На важливості екологічного виховання молоді завдяки таким акціям наголосила керівниця департаменту комунікацій компанії PepsiCo Україна Аліна Матківська.

«Для нас це свідчення того, що молоде покоління людей, які зростають у цій країні, не лише усвідомлюють ті екологічні виклики, які стоять перед суспільством, але й готові активно діяти, щоб змінити на краще екологічне майбутнє нашої країни. Наша мета, щоб пластикове пакування ніколи не ставало сміттям», - зазначила Матківська.

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Організатором заходу став «Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World», проєктну діяльність якого спрямовано на розвиток екологічної культури, соціальної відповідальності, запровадження системи комплексного сортування вторинної сировини, правильного поводження з відходами та їх логістика в закладах освіти і розвиток корпоративної соціальної відповідальності.