ОСББ України отримали 42 мільйони гривень грантів на енергомодернізацію

ОСББ України отримали 42 мільйони гривень грантів на енергомодернізацію

Укрінформ
Кошти об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків видали за програмою «Енергодім», яка впроваджується Фондом енергоефективності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

«Завдяки участі у програмі «Енергодім» майже 58 тисяч сімей невдовзі відчують тепло і комфорт в оселях та економію в платіжках, адже середній очікуваний рівень економії енергії від впровадження проєктів більше 32%. У цьому році за чотири місяці ОСББ виплачено 42 млн грн, тоді як минулого року - всього 2 млн грн», - повідомляє Мінрегіон.

Наразі спільно з Фондом енергоефективності та Міністерством цифрової трансформації Мінрегіон працює над автоматизацією послуг Фонду енергоефективності.

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Як повідомлялося, станом на 30 квітня Фонд енергоефективності отримав та зареєстрував 656 заявок від ОСББ на участь у програмі «Енергодім». Загальна вартість поданих до програми енергоощадних проєктів становить 5,32 млрд грн, а орієнтовна сума грантів, що отримають ОСББ, складе 3,427 млрд гривень. Вже реалізовується 348 проєктів модернізації багатоквартирних будинків за вищезгаданою програмою, а 38 проєктів повністю або частково завершені.

Фото з відкритих джерел

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