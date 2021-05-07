Візитною карткою Вінниці стануть борщ на вишнях та вишневі десерти

Страви з вишні введуть у меню близько 20 закладів-амбасадорів як елемент міського стандарту гостинності.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

Обрати символ Вінницького стандарту гостинності допомогла дослідниця подільської кухні, гастрогід Олена Павлова.

«Візитною карткою Вінниці має бути саме вишня, тому що усюди за містом та на його околицях можна зустріти вишневі садки. Вони вже стали одним із символів Вінниці. А ще тому, що найбільший мікрорайон міста носить назву Вишенька на честь однойменної річки і легендарної садиби Миколи Пирогова; та й зрештою, вишня — універсальний продукт, що смакує незабутньо і до м’яса, і у солодощі - сушеними, в’яленими, мороженими, заспиртованими і вкритими шоколадом», - пояснила Павлова.

Вона презентувала рестораторам рецептури автентичних страв з вишні: драглі (десерт, схожий на італійську панакоту), малай (пиріг з кукурудзяного борошна) та борщ на вишні.

Для меню закладів вже обрали борщ на вишні та вишневі драглі. Одну із цих страв, або й обидві, незабаром можна буде скуштувати у більш ніж 20 вінницьких закладах – амбасадорах, міського стандарту гостинності.

Ресторатори, включать страви з вишнею до меню, отримають їх рецептури та калькуляційні карти, а оформити подачу зможуть на свій власний смак та у відповідності з концепцією закладу.

Вінницький стандарт гостинності - перший міський концепт такого спрямування в Україні. Торік його розробили вінницькі ресторатори, готельєри та маркетологи. Роботу координувала експертка з продажу й сервісу, сертифікована бізнестренерка, спеціалістка зі створення та впровадження стандартів Оксана Марусич.

На думку амбасадорів Вінницького стандарту гостинності, страви з вишні можуть стати візитною карткою Вінниці. До спільних освітніх та маркетингових заходів сфери гостинності міста також долучиться Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради в рамках реалізації Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року.

Фото з відкритих джерел та https://www.vmr.gov.ua/