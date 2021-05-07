З коріння старих дерев: тернополянин виготовляє унікальні меблі

Тернополянин виготовляє унікальні меблі з коріння старих дерев. У майстра вже понад 20 тисяч підписників у соцмережах.

Про це передає Укрінформ із посиланням на shotam.info.

За словами умільця Ігоря Хоми, головний напрямок його роботи – столики з коріння. Робить як класичні варіанти - просто вичищений корінь, покритий лаком, зі скляною поверхнею, так і дизайнерські – додає різьблення, отвори для пляшок, гравіювання. Для кожного виробу є різні варіанти підставок – з колесами чи без.

Окрім столів, майстер виготовляє меблі та предмети декору – дерев’яні панно на стіни, полички різної складності, підставки під різні напої. Зараз працює над розробкою ліжка у стилі лофт.

Роботу майстер починає з пошуку потрібних коренів. Для цього підходять тільки дуб та дика черешня. Знайшовши трухлявий стовбур чи вже пеньок, треба легенько стукнути по ньому. Якщо він трясеться або вібрує, значить відгнив. Тоді його підкопати і пробувати вирвати.

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Після цього починається процес сушки матеріалів, далі - кожен корінь проходить кілька етапів очищення. Тим часом майстер виготовляє підставки, а коли стіл майже готовий - наносить гравіювання, залаковує його та прикріплює на нього скляну поверхню.

Процес виготовлення стола триває близько тижня. Більшу частину робіт постачає за кордон. Найвіддаленіша країна – США, а серед інших – Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Польща.

Фото з відкритих джерел та shotam.info