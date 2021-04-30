Українців закликають долучитися до благодійної ініціативи «Великодній кошик»

Акцію можна підтримати через онлайн-платформу, спеціально створену Міністерством соціальної політики України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінсоцполітики.

«Керівництво міністерства долучилось до благодійної ініціативи «Великодній кошик» та привітало мешканців поважного віку традиційними українськими смаколиками», - ідеться в повідомленні.

В рамках акції міністерство пропонує представникам бізнесу та волонтерам зібрати продуктові набори вразливим категоріям населення.

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна особисто закликала усіх небайдужих долучитися до благодійної ініціативи міністерства «Великодній кошик».

Приєднатися до ініціативи можна за допомогою сервісу платформи «Допомога поруч», яка створена Мінсоцполітики для координації дій з надання допомоги вразливим верствам населення: одиноким людям похилого віку, малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування тощо.