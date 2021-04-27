Житомирські лісники відкриють спеціальні зони для пікніків

Спільно з обласною владою на території лісгоспів облаштують рекреаційні зони для відпочинку та розведення багать.

Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Рекреаційний пункт «Затишок» розташований на території Бехівського лісництва. Він підходить для відпочинку місцевому населенню та гостям області. Тут зведені альтанки, дерев'яні накриття, столи зі зручними лавками.

За словами очільника області, при облаштуванні зони для відпочинку, мабуть, найважливіше питання для лісників - це засмічення зелених масивів. Тому працівники лісових господарств обладнали спеціальні місця для викиду сміття.

Наразі на Житомирщині створено понад 80 подібних пунктів.

Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko