Курячі стегна барбекю з квасолею від бренд-шефа МХП Алекса Юсупова

Новий рецепт вихідного дня для читачів Укрінформу від бренд-шефа МХП Алекса Юсупова – курячі стегна барбекю з квасолею.

Необхідні інгредієнти:

Курячі стегна — 6 шт.

Консервована квасоля в томатному соусі — 400 гр.

Середня цибуля — 1 шт.

Зубчик часнику — 1 шт.

Соус барбекю — 150 мл.

Приправа «хмелі-сунелі» — 1 уп.

Свіжа петрушка — 1 пучок

Приправа до курки — 1 уп.

Спосіб приготування:

1. Курячі стегна повністю натираємо спеціями до курки, змащуємо соусом барбекю та даємо їм трохи відпочити. Розігріваємо духовку до 180 градусів.

2. Дрібно нарізаємо середню цибулю та один зубчик часнику, злегка обсмажуємо на сковороді на вогні трохи нижче середнього. Як тільки цибуля починає міняти колір, додаємо приправу «хмелі-сунелі», перемішуємо, кладемо квасолю.

3. Нарізаємо пучок петрушки та додаємо до квасолі, обережно перемішуючи.

4. Знімаємо з вогню та залишаємо настоюватись під кришкою, щоб усі смаки з'єднались.

5. Стегна відправляємо в духовку на 20-25 хвилин, до готовності. Після того, як стегна приготувалися, ще раз змащуємо їх соусом.

6. Подавати до столу, виклавши квасолю на тарілку, а стегна – зверху на неї.

Фото: МХП