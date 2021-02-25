Чернівецький бренд дитячих суконь представить свою колекцію на Міланському тижні моди

Чернівецький бренд дитячих суконь представить свою колекцію на Міланському тижні моди

Укрінформ
Чернівецький бренд ексклюзивних дитячих суконь «ELSA FAIRY DRESSES» презентує свою нову колекцію у межах Міланського тижня моди. Презентація суконь відбудеться в онлайн режимі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головна дизайнерка бренду Ірина Микитюк.

“Наш бренд уже вдруге бере участь у форматі діджитал-показу тижня моди у Мілані. Перший досвід був восени, це була перша спроба, і для українського ринку - це взагалі щось нове. Сьогодні увечері на порталі, який входить до платформи світової Digital моди, відбудеться трансляція нашого показу", - сказала дизайнерка.

Вона повідомила, що зйомки показу для проєкту "Evolution. 5 edition Milan Fashion week" відбулися на території Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

"У зйомках нашого показу взяли участь 20 моделей з усієї України. Локацією вибрали неповторну - Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації. Наймолодшій нашій моделі лише 4 рочки, а найстарша - 11-річна дівчинка. Це та аудиторія, з якою ми найбільше працюємо", - додала дизайнерка.

Вона розповіла, що чернівецький бренд ексклюзивних дитячих суконь працює на українському ринку вже п'ятий рік, але лише два роки тому вони зареєстрували відповідну торгову марку. А торік фотографія із маленькою моделлю з Чернівців увійшла у топ найкращих знімків.

"Знаєте, скаути Тижня моди фактично знаходять нові обличчя самостійно. І ми не є винятком. Окрім створення дитячих суконь, ми працюємо на експорт фотографій із дітками віком від 5 до 12 років. Ми проводимо дуже багато фотоподорожей, фотопроєктів, організовуємо фешн-покази для дітей. І кілька фотографій із нашого проєкту, з нашою моделлю потрапили у топ світового рейтингу. Таким чином нас знайшли представники світового тижня мод, зв'язалися з нами та запропонували брати участь у такому заході", - зазначила Ірина Микитюк.

Вона вважає, що участь у діджитал-показі Міланського тижня моди - це унікальна можливість створити щось неповторне і розповісти всьому світові про свої ідеї на фоні краси рідного міста.

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Сьогодні, о 19:00 колекцію дитячих суконь чернівецького бренду зможуть побачити представники фешн-індустрії та всі, хто цікавляться модними тенденціями.

Трансляція показу відбудеться на порталі fashion-vibes.com

Фото: https://www.facebook.com/elsa.fairydresses/

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