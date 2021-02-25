Чернівецький бренд дитячих суконь представить свою колекцію на Міланському тижні моди

Чернівецький бренд ексклюзивних дитячих суконь «ELSA FAIRY DRESSES» презентує свою нову колекцію у межах Міланського тижня моди. Презентація суконь відбудеться в онлайн режимі.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла головна дизайнерка бренду Ірина Микитюк.

“Наш бренд уже вдруге бере участь у форматі діджитал-показу тижня моди у Мілані. Перший досвід був восени, це була перша спроба, і для українського ринку - це взагалі щось нове. Сьогодні увечері на порталі, який входить до платформи світової Digital моди, відбудеться трансляція нашого показу", - сказала дизайнерка.

Вона повідомила, що зйомки показу для проєкту "Evolution. 5 edition Milan Fashion week" відбулися на території Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

"У зйомках нашого показу взяли участь 20 моделей з усієї України. Локацією вибрали неповторну - Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації. Наймолодшій нашій моделі лише 4 рочки, а найстарша - 11-річна дівчинка. Це та аудиторія, з якою ми найбільше працюємо", - додала дизайнерка.

Вона розповіла, що чернівецький бренд ексклюзивних дитячих суконь працює на українському ринку вже п'ятий рік, але лише два роки тому вони зареєстрували відповідну торгову марку. А торік фотографія із маленькою моделлю з Чернівців увійшла у топ найкращих знімків.

"Знаєте, скаути Тижня моди фактично знаходять нові обличчя самостійно. І ми не є винятком. Окрім створення дитячих суконь, ми працюємо на експорт фотографій із дітками віком від 5 до 12 років. Ми проводимо дуже багато фотоподорожей, фотопроєктів, організовуємо фешн-покази для дітей. І кілька фотографій із нашого проєкту, з нашою моделлю потрапили у топ світового рейтингу. Таким чином нас знайшли представники світового тижня мод, зв'язалися з нами та запропонували брати участь у такому заході", - зазначила Ірина Микитюк.

Вона вважає, що участь у діджитал-показі Міланського тижня моди - це унікальна можливість створити щось неповторне і розповісти всьому світові про свої ідеї на фоні краси рідного міста.

Сьогодні, о 19:00 колекцію дитячих суконь чернівецького бренду зможуть побачити представники фешн-індустрії та всі, хто цікавляться модними тенденціями.

Трансляція показу відбудеться на порталі fashion-vibes.com

Фото: https://www.facebook.com/elsa.fairydresses/