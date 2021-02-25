У підключених за інтернет-субвенцією закладах обіцяють безкоштовний інтернет до кінця року

У закладах соціальної інфраструктури, які отримають фінансування за інтернет-субвенцією, до кінця 2022-го року буде доступний інтернет без абонплат швидкістю 100 Мбіт/с.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест на онлайн-форумі "Громада в Дії".

"Буде закуповуватися саме послуга, щоб кінцевий користувач, працівники закладів соціальних об’єктів та їх відвідувачі, могли користуватися інтернетом зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с. Оскільки кошти виділяються значні, передбачається, що це підключення передбачатиме надання безкоштовних послуг до кінця 2022-го року", - наголосив Шелест.

За його словами, у будівництві використовуватимуть тільки оптичні технології без використання бездротових рішень на транспортних магістралях. Також для того, щоб можна було здійснювати ефективний контроль, як було виконане підключення, передбачають тестовий період на 30 днів зі швидкістю інтернету 500 Мбіт/с.

Заступник міністра зазначив, що під час цього безкоштовного періоду планується забезпечити безлімітне споживання трафіку для того, щоб можна було підключати якісь додаткові сервіси. Окрім цього, у контракті передбачена статична IP- адреса та у вартість послуг включений дводіапазонний Wi-Fi-маршрутизатор, завдяки якому відвідувачі також зможуть користуватися інтернетом.

Щодо того, хто зможе скористатися інтернет-субвенцією, Шелест пояснив, що подати заявку на фінансування можуть лише засновані територіальними громадами заклади, які знаходяться у селах, де відсутнє інтернет-покриття.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві цифрової трансформації планують цього року значно розширити покриття швидкісним мобільним інтернетом та реалізувати доступ до нього для всіх верств населення. Загалом план забезпечення населення інтернетом розрахований до 2022 року.