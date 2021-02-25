На Черкащині з’явились нові сонячні електростанції

У Черкаській області з’явились три нові сонячні електростанції загальною потужністю 32,24 МВт, які збудовані в містах Кам’янка та Черкаси.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

Вони додались на Інтерактивну мапу розташування об’єктів альтернативної та відновлювальної енергетики за результатами II півріччя 2020 року.

Зазначається, що наразі на мапі позначені 27 сонячних електростанцій загальною потужністю 66,36 МВт, а також 12 малих гідроелектростанцій загальною потужністю 7,69 МВт та 3 когенераційних установок на біопаливі та біогазі – 16,6 МВт.

​Загалом, минулого року ввели в дію 13 сонячних електростанцій загальною потужністю 58,6 МВт. Це – 88% від загальної потужності станцій у області. Крім цього, запустили 155 сонячних електростанцій на дахах приватних домогосподарств.