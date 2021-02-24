Тренд здорового харчування: Імпорт авокадо за рік зріс на 28%

Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин вважає, що головною причиною зростання попиту на авокадо є тренд здорового харчування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що за результатами 2020 року в Україну було імпортовано 10,8 тис. тонн авокадо, що на 28% вище аналогічного показника 2019 року в натуральному виразі.

Ключовими постачальниками авокадо в Україну є Перу (23% українського імпорту в натуральному вираженні), Ізраїль (16%), Кенія (15%), Південна Африка (12%), Іспанія (10%).

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За останні 5 років середньорічні темпи зростання імпорту авокадо в Україні були на рівні 45%. За цей період імпорт даного продукту в натуральному вираженні зріз в 6 разів, а в грошовому - в 8.